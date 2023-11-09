ЕС готовит запасной план помощи Украине на 50 млрд евро на случай венгерского вето 2 9.11.2023, 23:39

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан любит вставлять палки в колеса коллегам по Евросоюзу. Он уже несколько раз задерживал принятие новых пакетов санкций против России, настаивает, что победить ее в военном конфликте невозможно и нужно идти на «сделку» с Путиным, а в четверг глава его администрации заявил, что Украину не следует принимать в ЕС.

Чтобы не зависеть от Орбана в вопросе оказания экономической помощи Украине на 50 млрд евро, в ЕС решили подготовить запасной план, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Он предусматривает предоставление странами — членами блока госгарантий для привлечения необходимых средств на рынке капитала. Так они смогут собрать деньги, если Венгрия заблокирует принятие пакета, обеспечивающего финансирование Украины на 2024–2027 гг.

Орбан задерживает процесс одобрения, рассчитывая в том числе на то, что Брюссель разблокирует часть из 22 млрд евро, выделенных Венгрии из бюджета ЕС. Деньги, однако, не дошли до Будапешта: Еврокомиссия обвинила венгерские власти в несоблюдении принципа верховенства права и недостаточной защите прав человека, потребовав провести реформы.

Орбан ранее заявлял, что не одобрит увеличение общего бюджета ЕС (которое во многом необходимо как раз для обеспечения выплат Украине), пока предназначенные его стране средства заморожены. Месяц назад представители Венгрии заявили, что 25 млрд евро Украине пока будет достаточно, а через два года можно будет заново оценить ее потребности.

На этой неделе они сказали коллегам из других стран, что хотели бы оценить масштабы финансовой помощи, ее эффективность и факторы риска, такие как коррупция в Украине, сообщает Bloomberg. Некоторые страны ЕС поддерживают поиск альтернативного варианта привлечения средств для Украины, чтобы оказать давление на Орбана, говорят источники агентства.

В среду Еврокомиссия рекомендовала начать официальные переговоры с Украиной о ее принятии в Евросоюз, но на следующий день руководитель администрации Орбана заявил, что ЕС не стоит этого делать. В Венгрии предпочли бы для Украины вариант «привилегированного партнерства», а не полноценного членства.

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