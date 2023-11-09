Гарри Каспаров: Будет свободная Беларусь, освобожденная от Лукашенко 9.11.2023, 23:54

Гарри Каспаров

фото: delfi

Полк Калиновского закладывает фундамент на будущее.

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров высказался о вкладе полка Калиновского в восстановление отношений между Украиной, Беларусью и Россией, передает «Трибуна».

– У нас [c полком Калиновского] общий враг на самом деле. Это взаимодействие сегодня закладывает фундамент на будущее. Будет свободная Беларусь, освобожденная от Лукашенко, будет свободная Украина – и Россия…

Если мы надеемся, что в России произойдут необходимые перемены и она сохранится, пусть даже в каком-то усеченном виде географическом, но, тем не менее, как политический субъект, то свободная демократическая Россия должна думать сейчас о том, как будут выстраиваться отношения и с Украиной, и с Беларусью.

А сегодня это – товарищи по оружию. Они воюют за одно общее дело, – сказал Каспаров.

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