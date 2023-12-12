Директор колхоза выдавал работникам зарплату дохлыми телятами
- 12.12.2023, 0:49
Его обвиняют в превышении полномочий.
Прокуратура Калинковичского района завела уголовное дело на директора одного из филиалов ОАО «Калинковичирайагросервис». Его обвиняют в превышении полномочий.
Проверка установила, что с 2021 года в хозяйстве сдохло 42 теленка. Директор приказал оформить фиктивные акты, будто животных зарезали. Не менее 800 кг мяса выдали работникам филиала в счет зарплат — на сумму не менее 2500 рублей.
Это подтвердили бригадиры, бухгалтеры и другие работники хозяйства. Факты сокрытия падежа животного подтвердила и первичная учетная документация.