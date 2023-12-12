Число региональных конфликтов в мире достигло максимума за 30 лет 12.12.2023, 1:07

Не только Украина и Израиль.

Развязанная Владимиром Путиным война в Украине вернула мир в эпоху холодной войны не только в идеологическом смысле, в противостояние между империей, считающей себя оплотом мира и прогресса, и странами западной демократии. Вооруженные конфликты разгораются по всему миру, и нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль, за которой последовала военная операция в секторе Газа, – лишь один из них.

Международный институт стратегических исследований (IISS) в Лондоне зафиксировал за прошедший год (с мая 2022 г. по июнь 2023 г.) 183 региональных конфликта – максимум за три десятилетия и на 28% больше, чем годом ранее. Несговорчивость, недоговороспособность названы в докладе института «определяющей чертой современных конфликтов в мире». Важную роль в них играют негосударственные вооруженные группировки, такие как ХАМАС и «Хезболла», которые нередко поддерживаются странами, желающими подорвать существующий порядок, – такими как Россия и Иран.

Впрочем, есть и межгосударственные территориальные конфликты, из которых война в Украине – лишь самый крупный. Азербайджан захватил Нагорный Карабах, спровоцировав бегство в Армению более 100 000 жителей региона. Самая сильная напряженность за долгие годы отмечается в отношениях Алжира и Марокко. В Пакистане растет активность террористических группировок и наблюдается обострение в противостоянии с Индией.

Конфликты становятся более губительным: число жертв выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом.

Особенно опасным в нынешней ситуации видится отсутствие ожидания ужасных последствий, отмечает колумнист Bloomberg, историк Макс Хэстингс. Одна из главных причин начала Первой мировой войны в Европе заключается в том, что «ни один из крупных игроков не боялся превращения конфликта в гигантскую гуманитарную катастрофу». После того, как в течение столетия на континенте вспыхивали лишь ограниченные региональные войны, «слишком многие государственные деятели рассматривали войну как удобный инструмент политики, что стало катастрофическим просчетом».

Сегодня подобное заблуждение отмечается у Владимира Путина, пишет Хэстингс. После удачных набегов на Грузию в 2008 г. и Крым в 2014 г. он безрассудно отринул риски, связанные с войной между странами. Он также уверен, что «он и его народ круче, чем разлагающийся Запад», и ослабление там поддержки Украины добавляет российскому президенту дополнительной уверенности, считает историк.

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