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Белорусский союз художников ликвидировал объединение «Пагоня»

  • 12.12.2023, 1:34
Белорусский союз художников ликвидировал объединение «Пагоня»

Оно было создано 33 года назад.

Творческое сообщество «Пагоня», существовавшее в рамках Белорусского союза художников, ликвидировано, сообщило «Радыё Свабода» на основании информации, полученной от агентства «Позірк».

«Известно, что это решение было принято по требованию Министерства культуры», — отметил источник.

По неофициальной информации, ранее из союза исключили политзаключенного Геннадия Дроздова, который возглавлял группу с 2011 по 2016 год.

Объединение было создано 33 года назад, в 1990 году. Его целями называлось «развитие национального искусства, сбережение и умножение художественных достояний культурно-исторического наследия ради пробуждения национального самосознания народа».

В 2016 году, когда община отмечала 25 лет существования, сообщали, что в ее рядах были более 50 художников. По инициативе чиновников работы членов общины неоднократно снимались с выставок.

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