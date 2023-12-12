На трассе в Дзержинском районе МАЗ врезался в фуру 12.12.2023, 4:36

Водителя грузовика зажало в кабине.

МАЗ столкнулся с седельным тягачом Volvo в Дзержинском районе. Спасатели деблокировали водителя грузовика, передает МЧС.

В ДТП пострадал водитель МАЗа. Нижнюю часть тела мужчины прижало приборной панелью. Он находился в сознании.

Спасатели вскрыли дверь грузовика, добрались до панели и при помощи пневматического домкрата отжали ее. Затем из кабины освободили ногу водителя.

Медики доставили пострадавшего в больницу.

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