На трассе в Дзержинском районе МАЗ врезался в фуру
- 12.12.2023, 4:36
Водителя грузовика зажало в кабине.
МАЗ столкнулся с седельным тягачом Volvo в Дзержинском районе. Спасатели деблокировали водителя грузовика, передает МЧС.
В ДТП пострадал водитель МАЗа. Нижнюю часть тела мужчины прижало приборной панелью. Он находился в сознании.
Спасатели вскрыли дверь грузовика, добрались до панели и при помощи пневматического домкрата отжали ее. Затем из кабины освободили ногу водителя.
Медики доставили пострадавшего в больницу.