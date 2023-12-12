Правительство Туска начнет работу в среду
- 12.12.2023, 4:59
Президент Польши провел встречу с Туском сразу после голосования за кандидатуру нового премьера.
Президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге правительство нового премьер-министра Дональда Туска утром в среду, 13 декабря.
Об этом объявила глава канцелярии польского президента Гражина Игначак-Бандич.
Дуда провел встречу с Туском сразу после голосования за кандидатуру нового премьера Польши.
«Было договорено, что после вотума доверия приведение к присяге нового правительства состоится в среду 13.12 в 9:00 утра в Президентском дворце», – написала Игначак-Бандич в Twitter (X).