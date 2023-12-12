Правительство Туска начнет работу в среду 12.12.2023, 4:59

Президент Польши провел встречу с Туском сразу после голосования за кандидатуру нового премьера.

Президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге правительство нового премьер-министра Дональда Туска утром в среду, 13 декабря.

Об этом объявила глава канцелярии польского президента Гражина Игначак-Бандич.

Дуда провел встречу с Туском сразу после голосования за кандидатуру нового премьера Польши.

«Было договорено, что после вотума доверия приведение к присяге нового правительства состоится в среду 13.12 в 9:00 утра в Президентском дворце», – написала Игначак-Бандич в Twitter (X).

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