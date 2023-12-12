Microsoft представила технологию хранения информации на стекле 12.12.2023, 5:14

Информация может храниться бесконечно.

Корпорация Microsoft представила новую технологию хранения данных на основе стекла, которая должна заменить традиционные технологии жестких дисков и твердотельных накопителей. Об этом сообщает Tech Radar.

Прототип этой технологии под названием Silica был представлен еще в 2019 году, и теперь компания разрабатывает систему, работающую на основе кварцевого стекла. Система разработана для использования в облачном хранилище Azure с целью создания долговечных и высокоэффективных систем хранения данных.

Процесс записи данных заключается в отражении сверхбыстрым лазером изменений в физической структуре стекла, что позволяет хранить данные на стекле бесконечно. Для считывания данных используется технология поляризационной микроскопии. Эта технология может быть полезна для отраслей, таких как финансы, научные исследования и здравоохранение, поскольку обеспечивает безопасное хранение данных и защиту от программ-вымогателей.

Microsoft изучает оптимальные способы настройки физической библиотеки для хранения стекла в свете использования облачного хранилища Azure.

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