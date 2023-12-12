Закарпатские венгры и словаки призвали Будапешт и Братиславу поддержать евроинтеграцию Украины 12.12.2023, 5:46

Фото: премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо (Hungary Today)

Ряд лидеров общин обратились к главе Европейского совета и премьер-министру Венгрии.

Ряд лидеров венгерских общин Закарпатской области обратились к главе Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с призывом поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщает 11 декабря «Европейская правда».

«Мы, представители венгерского национального сообщества Закарпатья, обращаемся к вам с большой надеждой и просьбой о поддержке решения об открытии переговоров о членстве Украины в Европейском союзе, запланированных на 14–15 декабря 2023 года», – говорится в обращении, на фотокопию которого ссылается издание.

Закарпатские венгры подчеркивают «значительный прогресс» Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии по обеспечению прав национальных меньшинств и свою полную поддержку нового законопроекта, принятого Верховной Радой.

«Мы настоятельно призываем всех лидеров государств – членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Это продвижение в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении», – говорится в обращении.

«Европейская правда» отмечает, что документ подписали лидеры всех основных объединений венгров, кроме Общества венгерской культуры Закарпатья, лидер которого Ласло Брензович «уже несколько лет находится в Венгрии, в Украине против него завели уголовное дело».

Также сегодня Закарпатская областная военная администрация сообщила в Telegram о похожем по содержанию обращении к Мишелю и премьер-министру Словакии Роберту Фицо общественной организации «Закарпатское областное культурно-просветительное общество словацких женщин «Доверие» и Общества словацкой интеллигенции Закарпатья.

«Они обратились с просьбой поддержать решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС во время заседания Евросовета, которое состоится 14–15 декабря 2023 года. Также украинские словаки упорно призывают всех лидеров государств – членов Европейского союза продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции», – говорится в посте.

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