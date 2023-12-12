Президенты стран Балтии уверены в победе Украины 12.12.2023, 6:12

Но призвали готовиться к затяжному конфликту.

Украина победит в войне с Россией. Однако необходимо быть готовыми к затяжному конфликту.

Об этом заявили президенты Латвии, Литвы и Эстонии Эдгар Ринкевич, Гитанас Науседа и Алар Карис, сообщает ERR.

Помимо этого, лидеры балтийских стран считают, что не стоит недооценивать умение России учиться на своих ошибках и вовремя собраться с силами.

По словам Кариса, вариант с победой России в войне в Украине несет угрозу всему западному миру.

«Во-первых, такой вопрос сильно гипотетический. Нам также не стоит подразумевать, что Россия вообще сможет выиграть эту войну. Но если вдруг это произойдет, в опасности будем все мы, не только страны Балтии, но вся Европа, весь западный мир. Это то, о чем мы должны напомнить нашим партнерам», - сказал президент Эстонии.

Президент Латвии заявил, что стоит учитывать тот факт, что Кремль всегда учится на своих ошибках. Россия подстраивает свои ресурсы, экономику для более эффективного ведения войны против украинского народа, также ее стратегия выстроена на длительный период.

«Мы по-прежнему должны помогать Украине. Если Россия нападет на какую-либо из стран Балтии или на любую из стран НАТО на Востоке, то мы должны быть готовы. Мы не собираемся рисковать и продолжим совершенствовать нашу обороноспособность, улучшать нашу способность противостоять любому вызову. Тогда это то, что заставит их задуматься. Не следует также паниковать, что порой ощущается», - сказал он.

В свою очередь Науседа подчеркнул, что только совместно у Евросоюза и других союзников есть возможность напрямую помочь Украине победить в войне против РФ.

«Я по-прежнему верю на 100% в победу Украины. Но нам нужно понимать, что у кремлевского режима нет конечной цели в этой войне. Большое количество мишеней, среди которых могут оказаться и страны Балтии, и Восточная Европа, и Центральная», - сказал президент Литвы.

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