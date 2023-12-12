Ученые призывают мир объявить новую эпоху на Луне 12.12.2023, 7:02

Исследователи считают, что на Луне наступил антропоцен.

Ученым удалось найти, что человеческая деятельность доминирует над естественными геологическими действиями на Луне. Они пытаются объявить новую эпоху на Луне – лунный антропоцен, но для этого нужно измерить масштаб влияния людей на поверхность спутника. Об этом сообщает Science Alert.

За последние полвека люди активно влияют на географию Луны, оставляя на ее поверхности следы своего присутствия, в частности это оборудование, космические аппараты, предметы искусства и мусор.

Джастин Холкомб, планетарный геоархеолог из Канзасской геологической службы, отмечает, что эта идея похожа на изучение антропоцена на Земле, где люди также сильно влияют на планету. Исследователи отмечают, что люди уже начали влиять на Луну, но официальное признание этого факта должно произойти после проведения соответствующих измерений.

Луна уже не является более или менее неизменным местом. Человеческая деятельность значительно изменила ее, а мы можем нанести вред ее особой среде. Во время космических миссий на Луну остаются следы присутствия в виде оборудования, мусора и повреждения реголита – осадочных пород, образующих поверхность Луны. Ландшафт Луны через 50 лет будет совсем другим из-за увеличения активности людей на спутнике.

Правильная оценка влияния человеческой деятельности на Луне важна не только для планетологов, но и для археологов, а также антропологов. Они отмечают важность сохранения лунной культурной истории, предусматривающей флаги, фотографии и другие артефакты экипажей, которые исследовали Луну в 1960-х и 1970-х годах. Завершая изложение своих аргументов, ученые призывают уделить достаточное внимание сохранению этих ценных следов, являющихся частью истории развития человечества.

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