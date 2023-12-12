В Гродно в промзоне заметили экзотического гостя 12.12.2023, 7:21

Видеофакт.

Работники одного из предприятий в гродненском промышленном микрорайоне Аульс обратили внимание на яркую птицу, расположившуюся на дереве. Подошли ближе и удивились: на ветке сидел и что-то сосредоточенно ел огромный попугай, пишет NewGrodno.by. Экзотического гостя сняли на видео и попутно пытались выяснить его личность.

— Поймать его не удалось. Откуда он у нас взялся и куда потом полетел, мы не знаем. Наверное, сбежал из клетки или из дома хозяев, — рассказали изданию очевидцы.

Птицу сняли и на видео. Скорее всего, это ара. Этот вид попугаев родом из Южной Америки. Говорят, что они хорошо поддаются дрессировке и даже могут запомнить и повторить до сотни слов. Впрочем, этот попугай с людьми не общался.

— Видно, что голодный. Но зачетный такой, — комментирует автор ролика за кадром.

Кто-то из работников предприятия, собравшихся на консилиум с целью установить породу пришельца, в шутку предположил, что это «просто снегирь большой», у которого «хвост посинел».

— Возле «Азота» потусуешься — не только посинеешь, — ответил коллега.

Издание отмечает, что белорусская зима для ара не подходит и на морозе без еды попугай вряд ли сможет выжить. Поэтому хозяевам лучше найти его как можно скорее.

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