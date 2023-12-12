ISW: Россия готовится к войне против НАТО 1 12.12.2023, 8:05

1,026

Поэтому взялась усиливать флот.

Кремль готовится вести широкомасштабную войну против НАТО. Аналитики убеждены, что именно на это направлены долгосрочные усилия российской армии по реорганизации и расширению.

В Институте изучения войны ISW объяснили, на что направлены намерения Кремля расширить российский военно-морской потенциал. Ведь буквально на днях Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флагов двух атомных подлодок стратегического назначения.

Речь идет о многоцелевой субмарине «Красноярск» и стратегической «Император Александр III».

«Владимир Путин выразил намерение расширить военно-морской потенциал России в районах далеко за пределами Украины и Восточной Европы, вероятно, пытаясь укрепить и расширить способность России угрожать Западу», – убеждены аналитики.

Они также вспоминают заявление главы Кремля, который сказал, что две новые подводные лодки войдут в состав российского Тихоокеанского флота (Восточного военного округа) для якобы защиты дальневосточных границ России.

Также диктатор заверил, что они планируют количественно усилить российский флот и укрепить российскую военно-морскую мощь в Арктике и Дальнем Востоке, а также в Черном, Балтийском и Каспийском морях.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что создание и запуск новых военно-морских кораблей является дорогостоящим и трудоемким мероприятием.

Заинтересованность Путина в расширении российских военно-морских возможностей во всех областях, где Россия имеет военно-морские базы, свидетельствует о том, что Кремль может намереваться включить расширение военно-морских сил в часть своих долгосрочных усилий по расширению вооруженных сил.

«Долгосрочные усилия российской армии по реструктуризации и расширению направлены на то, чтобы подготовить Россию к предстоящей широкомасштабной войне против НАТО, а выделение дорогостоящих военно-морских ресурсов в районы за пределами Украины и Восточной Европы, вероятно, имеет целью угрожать НАТО и его союзникам у многих регионах», – убеждены аналитики ISW.

По их данным, Путин постоянно подчеркивает, что страна-террористка является морским государством. Однако специалисты считают непонятным, смогут ли российские военно-морские производители производить стратегические военно-морские корабли желаемого Кремлем масштаба и качества в ближайшие годы.

Однако аналитики добавили, что Кремль продолжает усилия по постепенной мобилизации своей оборонной промышленной базы и может сосредоточить силы на морских производителях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».