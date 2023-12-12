Украинцы нашли на сбитом «Шахеде» боеголовку от таинственной ракеты 12.12.2023, 8:12

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Россияне начали начинять дроны боеголовками от управляемых ракет.

На сбитом «Шахеде» российского производства, который атаковал Киев в ночь на 11 декабря, нашли нестандартную боеголовку, пишет Defense Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что россияне начали начинять свои «Шахеды» боеголовками от управляемых ракет.

«Полученные фотографии ценны тем, что на этих БЧ сохранилась маркировка, которая позволяет поддержать гипотезу именно о том, что для снаряжения «Герань-К» россияне использовали боеголовку к одному из типов своих управляемых ракет. Однако сам тип этих ракет до сих пор остается тайной», - говорится в сообщении.

В частности, эксперты, исследовав нанесенный на БЧ код, нашли связи с российским предприятием, у которого Минобороны России заказывало в 2018 году реактивные двигатели к зенитным ракетам 57Э6 из состава комплекса «Панцирь-С».

Однако у зенитной ракеты к «Панцирю» масса БЧ всего 22 кг. То есть, заключают специалисты, боевая часть к «Шахедам» была взята не оттуда.

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