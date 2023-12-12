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История с предприятием, которое развалил Лукашенко, набирает обороты

  • 12.12.2023, 8:16
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История с предприятием, которое развалил Лукашенко, набирает обороты

В дело вступила австрийская «мама» предприятия.

В судах продолжаются разборки вокруг успешного частного завода «ММПЗ-групп» в Миорском районе, который национализировали с согласия Александра Лукашенко. Так, на 14 декабря в Экономическом суде Витебской области назначено заседание по иску австрийской «мамы» этого миорского предприятия.

Информация о запланированном на 14 декабря заседании размещена на сайте Верховного суда. Истцы — австрийская компания ММРZ GmbH, которая вложилась в запуск завода в Миорах, а также «Беларусбанк». Они подали жалобу на действия (или бездействия) управляющего. Ответчик по этому иску — компания «ММПЗ-групп», которая указана как должник. Другие подробности по этому иску не указаны на сайте Верховного суда.

В июне 2021 года, незадолго до визита на предприятие в Миорах Александра Лукашенко, силовики задержали его руководителей.

После этого чиновники взялись «спасать» предприятие. В итоге в 2022 году все активы и долги Миорского металлопрокатного завода перешли новой государственной фирме, ее учредил «Белцветмет». В августе прошлого года Александр Лукашенко заявил о национализации завода «в связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства», тогда политик возмутился, что «идеальное предприятие превратили в банкрота».

В ноябре прошлого года завод в Миорах передали созданному госпредприятию «Металлопрокатная компания», которая работает под брендом Tinergy. Она подчиняется «Белцветмету». Руководство предприятия уверяет, что в государственных руках завод работает успешно, с «уверенностью в завтрашнем дне». Однако по решению Совмина предприятие не публикует финансовую отчетность.

Что касается «Беларусбанка», то он участвовал в финансировании приобретения основного технологического оборудования. В 2015 году компания брала кредит для финансирования поставок технологического оборудования из Германии. «Заключены кредитные договоры на общую сумму 106,2 млн евро за счет ресурсов немецкого банка AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH», — сообщала пресс-служба банка. Для этого «Беларусбанк» привлекал ресурсы немецких банков. На заводе уточняли, что кредиты брали на 10 лет «под беспрецедентно низкую процентную ставку» и без привлечения гарантий правительства Беларуси.

11 сентября этого года на аукционе пытались продать имущество «ММПЗ-групп» на сумму почти 1,5 млн рублей, следует из данных Единого государственного реестра сведений о банкротстве. Однако торги не состоялись, не нашлось желающих купить имущество. 

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