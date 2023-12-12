Белорус парализовал поставки из Северной Кореи и Китая в Россию? 12.12.2023, 8:31

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В России заговорили о преемниках Игнатия Гриневицкого.

С началом полномасштабной агрессии России против Украины белорусы активно включились в антивоенное движение, в том числе присоединившись к вооруженным формированиям в составе ВСУ, по примеру прадедов участвуя в «рельсовой войне» или повреждении важных российских самолетов. Однако это не единственные фронты белорусского сопротивления войне. Иногда они проходят в самой России, пишет сайт телеканала «Белсат».

Начало полномасштабного российского вторжения в Украину дало новый толчок белорусскому протестному движению вследствие соучастия режима Александра Лукашенко в войне. Всего, по данным МВД, менее чем за шесть недель с начала войны на Белорусской железной дороге произошло свыше 80 диверсий, целью которых было остановить движение военных эшелонов. Для этого же «Киберпартизаны» атаковали электронные ресурсы Белорусской железной дороги. Согласно изданию The Washington Post, «рельсовая война» замедлила перемещение российских войск, выиграла время для ВСУ и поспособствовала отражению наступления на Киев.

А в феврале 2023 года белорусские партизаны повредили на аэродроме Мачулищи под Минском российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Из-за повреждения судно было вынуждено покинуть Беларусь для ремонта, после чего в нашу страну больше не возвращалось.

Также белорусы стали активно присоединяться к военным формированиям в составе Вооруженных сил Украины. На сегодня белорусы воюют в Украине в составе полка имени Кастуся Калиновского, Белорусского добровольческого корпуса, 1-й Отдельной десантно-штурмовой роты, Интернационального легиона и ряде других. С 2014 года за независимость Украины уже погибли более 40 белорусов.

Также белорусы активно участвуют в противостоянии российскому режиму и войне в Украине на территории самой России. Преемники белорусского народовольца Игнатия Гриневицкого, который в 1881 году убил российского императора Александра II, наносят урон транспортной инфраструктуре, технике и, судя по всему, напрямую участвуют в военных рейдах на территорию РФ.

Подрыв двух поездов на БАМе

Вечером 29 ноября на перегоне Итыкит – Окусикан в Бурятии во время движения по тоннелю на Байкало-Амурской магистрали загорелся вагон грузового поезда, состоявшего из 41 цистерны с топливом, три с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом. Позже на этом же участке произошел второй подрыв грузового поезда, следовавшего по объездному пути. В результате четыре цистерны с топливом сгорели, еще две получили повреждения. Взрывы поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт.

7 декабря ФСБ России сообщила о задержании в Омске подозреваемого в теракте гражданина Беларуси, «давшего признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб». Суд арестовал его до 30 января 2024 года.

Задержанный – 52-летний Сергей Еремеев, ранее работавший на «Нафтане» и участвовавший в стачке в 2020 году. Мужчина потерял работу из-за политики. Российские спецслужбы утверждают, что Еремеев привез взрывчатку из Беларуси на Дальний Восток и установил ее на вагоны двух поездов с нефтепродуктами.

Вследствие диверсии прошли задержания и в Беларуси. 9 декабря в Полоцке и Новополоцке сотрудники КГБ задержали около 20 человек.

В комментарии «Белсату» генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отметил, что своей диверсией белорус мог отрезать часть России от поставок из Северной Кореи и Китая.

«Из Северной Кореи разумеется, там идут вооружения, идут снаряды, боеприпасы. А для Китая это просто еще один укол, что Россия не может обеспечить транзит ее грузов через свою территорию. Для Китая все, что связано с торговлей, это критично. И когда он в очередной раз сталкивается с моментом, что его партнеры не могут обеспечить элементарное прохождение поездов с грузами через свою территорию, начинаются недоразумения. Любые недоразумения между Россией и Китаем для нас – плюс», – заявил он.

По его мнению, белорус также мог нанести значительный ущерб инфраструктуре, так как могли быть повреждены кабели в тоннеле, где горели поезда, что в целом останавливает движение по железной дороге. А для Украины «каждый день критический, поэтому если там задержится на неделю, две, месяц, то любой день – это плюс», подчеркнул Ягун.

Подрыв машины российского военнослужащего

23 сентября в Джанкое в аннексированном Россией Крыму рядом с домом, где жил российский военный, взорвался принадлежавший ему автомобиль Chevrolet Aveo. В результате никто не пострадал, но выбило стекло на первом этаже дома. Изначально рассматривалась версия взрыва газобаллонного оборудования, но она не подтвердилась. Эксперты определили, что в авто было заложено самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

По словам следователей, к взрыву мог быть причастен 61-летний белорус Вячеслав Пискунов, живший в Севастополе. При обыске в складском помещении ООО «Картер-Юг» силовики обнаружили целый тайник Пискунова. В нем были электродетонаторы, почти 2 кг гексогена, пистолет-пулемет и 138 патронов. По версии СК, белорус 20 сентября собрал из имеющихся компонентов самодельную бомбу и установил ее на машину военнослужащего. Против Пискунова начали дело за попытку убийства, хранение взрывчатых веществ и умышленное повреждение имущества.

(Не)сознательные акции

В ночь на 19 июня в Москве недалеко от Варшавского шоссе неизвестные подожгли около железнодорожных путей по меньшей мере три релейных шкафа, которые обеспечивали работу семафоров – устройств для регулирования железнодорожного движения. За поджог задержали двух граждан Казахстана 25 и 27 лет, один из которых родился в Беларуси. Ребята заявили, что пошли на диверсию, чтобы подзаработать. За свою работу они получили около 350 долларов на криптокошельки. В отношении задержанных завели дело по ст. 267 УК РФ.

23 мая в Москве был задержан еще один белорус-гомельчанин Дмитрий Головлев. Вместе с ним задержали его жену Юлию. Их обвинили в запуске в небо с помощью воздушных шаров бело-сине-белого флага. БСБ-флаг является в России символом антивоенного сопротивления. Также его используют члены легиона «Свобода России», которые 22 мая атаковали Белгородскую области. В России эта организация признана террористической.

На белоруса сначала завели административное дело и составили протокол о мелком хулиганстве. Его арестовали на 15 суток, а затем – еще на 15 за демонстрацию «нацистской символики». При этом Головлев, как и задержанные за поджог релейных шкафов, заявлял, что о символике ничего не знал и думал, что участвует в праздновании. За акцию ему якобы обещали заплатить 500 евро.

Взлом серверов российских компаний

Белорусские «Киберпартизаны» сообщили, что 19 мая успешно проникли в сеть российской компании «Вагон-Сервис», специализирующейся на обслуживании железнодорожных составов в России. Хакеры рассказали, что выкачали весь документооборот, письма, данные с серверов, а после зашифровали оригиналы и резервные копии. Также были зашифрованы рабочие станции, они получили управление доступом к сетевым ресурсам.

Перед этим, осенью 2022 года, «Киберпартизаны» заявили о взломе сайта Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), выполняющего контрольно-надзорные и регуляторные функции «Роскомнадзора» – российского цензора в интернете, который, в частности, блокирует антивоенные ресурсы.

Участие в походе на Белгородскую область?

В 2023 году произошло сразу несколько диверсионных рейдов из Украины в пограничные регионы России, в ходе которых даже были взяты на некоторое время под контроль ряд населенных пунктов. Официально в них участвовали российские добровольцы в украинской армии – легион «Свобода России» и Российский добровольческий корпус. Но не только они. Так, свое участие в рейде подтвердил и Польский добровольческий корпус.

Есть сведения, что там были и белорусы. В частности, на одном из кадров из Белгородской области можно узнать знаменитого воина из Белорусского добровольческого корпуса Игоря Янкова с позывным Янки. Он сначала отказался комментировать свое участие, а позже сообщил, что от военного руководства у него «стоит полный запрет давать комментарии на эту тему». Но подтвердил, что «был на территории врага».

Подрыв железной дороги на Брянщине?

Есть информация, что белорусские партизаны могли быть причастны к повреждениям железной дороги и в других регионах России. В частности, речь идет о подрыве 1 мая взрывчатки перед белорусским поездом, перевозившем нефтепродукты и строительные материалы в Россию. Инцидент произошел на 136-м км железной дороги Брянск – Унеча в пограничной с Беларусью Брянской области РФ. В результате сошли с рельсов, по разным данным, семь или восемь вагонов и один или два локомотива. Было приостановлено движение поездов между Гомелем и российскими городами. Его восстановили спустя 18 часов, заменить пришлось около 100 метров железнодорожного полотна.

Однако позже публикация со сведениями об участии белорусских партизан в диверсии была скорректирована, и информация об их причастности была удалена. Поэтому подтвердить их участие невозможно. В любом случае, как заявляли российские анархисты еще в 2022 году, именно белорусские партизаны вдохновили их на поджоги релейных шкафов и военкоматов в РФ.

Беспилотники и взрывчатка?

Есть за последний год и некоторые другие случаи, которые могут быть связаны с антивоенной активностью белорусов. Однако отсутствие достаточных сведений на этот счет не дает оснований отнести их к сопротивлению. Например, 27 июля в Москве задержали гражданина Беларуси Владимира Кострюкова с двумя беспилотниками – Mavic mini 3 Pro и Mavic air 29. На белоруса донесли прохожие. Сам он заявил полиции, что дроны купил на рынке для войны в Украине. На чьей стороне – не уточнялось.

А в сентябре стало известно, что ФСБ задержала в Подмосковье гражданина Беларуси Анатолия Григорчука за попытку контрабанды взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Беларуса отправили в СИЗО по крайней мере до 30 октября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Для чего были предназначены взрывчатые вещества и оружие, не сообщалось.

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