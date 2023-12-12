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Кадыровцы хотят больше денег от Москвы и напомнили о войне

  • 12.12.2023, 8:41
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Кадыровцы хотят больше денег от Москвы и напомнили о войне

В Чечне заявили о дефиците бюджета.

Кадыровской Чечне не хватает средств на развитие социальных объектов и выплаты зарплат бюджетникам, несмотря на ежегодные дотации в десятки миллиардеров российских рублей из федерального бюджета, заявил председатель правительства региона Муслим Хучиев, пишет The Moscow Times.

«Действительно, в бюджете Чеченской республики наблюдается дефицит, связанный прежде всего с тем, что у нас экономическая база была разрушена в результате военных действий», — заявил Хучиев в рамках международной выставки-ярмарки «Россия».

По его словам, дефицит также сохраняется из-за демографического роста в регионе. «Это новые потребители государственных услуг, под это нужно строить новые социальные объекты. Если в годовом измерении взять, введенные социальные объекты дают удорожание по содержанию и зарплате где-то в районе 3,5 млрд руб.», — объяснил Хучиев.

Эксперты считают, что дефицит бюджета в Чечне связан с несколькими факторами, в том числе с последствиями войны, демографического роста и неэффективным управлением. Дефицит бюджета РФ по состоянию начало ноября составляет 1,2 триллиона российских рублей. Санкции и расходы на войну сильно истощают российский бюджет.

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