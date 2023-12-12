«Можно усатому Марко Поло посочувствовать» 12.12.2023, 8:51

В 70 годиков (почти) такие метания по миру даются нелегко.

Предприниматель, блогер Александр Кнырович прокомментировал визит Лукашенко в Экваториальную Гвинею.

– Прилетел один удивительный гость, в белой рубахе давно уже не сходящейся на пузе. Прилетел, да как начал обниматься-целоваться, чуть отвязались, – пишет Кнырович на канале Экономика Беларуси. – И говорил усатый гость странные речи, мол «пришло время Африки!», но «странам, которые обрели политическую независимость, еще только предстоит освободиться от эконо-мической зависимости».

И дальше – «чтобы не погибнуть, не сгинуть, мы должны быть ближе друг к другу. Только вместе, идя плечом к плечу, держась за руки, мы сможем в этом мире устоять, Беларусь и… эта, ну как там вас?»

Гость чуть опоздал, Экваториальная Гвинея, на которую он решил в этот раз обрушить свое дружелюбие, обрела свою независимость аккурат как 55 лет назад. Там уже два поколения выросли не зная, что это такое, колониальная зависимость.

И правит ей уже 44 года скромный Теодоро Обианга Нгемы Мбасого, племянник предыдущего диктатора, которого он же и завалил, обвинив в колдовстве.

Так что все достижения этого государства давно уже результат исключительно стараний данного гражданина, а никак не зловредных иностранцев.

Но и результаты, не так, чтобы очень плохие. Страна небольшая, всего 1,4 млн. человек, но имеющая вполне приличные макроэкономические показатели. ВВП на душу населения – 10 тысяч полновесных долларов. Что в полтора раза выше, чем в Беларуси.

Поэтому все остальные статистические красоты – и рекордная доля ВИЧ-инфицированных в 7,1%, и уровень младенческой смертности – каждый пятый ребенок не доживает до 5 лет, и три четверти граждан за чертой бедности, все это – не случайности, и не следствие каких-то природных катаклизмов.

Деньги там есть. Страна благополучно качает нефть, продает её на $6 млрд в год, и верхушка чувствует себя очень даже хорошо. Настолько хорошо, что старший сын «президента», случайно работающий вице-президентом (ну повезло человеку) известен в мире своей страстью к дорогим яхтам, автомобилям и коллекционированию вещей Майкла Джексона.

Вопрос – захочет ли скромный президент этого государства, любящий, чтобы его называли просто – «хозяин», поделиться доходами с удивительным залетным командировочным?

Есть у меня сомнения.

На всякий случай – главными торговыми партнерами Экваториальной Гвинеи по импорту являются Испания (20,5 %), Китай (19,4) и США (13 %).

С чего бы им выбирать Беларусь?

А вообще, можно, конечно, нашему усатому Марко Поло посочувствовать. В 70 годиков (почти), да с подорванным здоровьем, такие метания по миру даются нелегко, может сознание немного и дать крен, пошатнуться.

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