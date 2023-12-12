Решающая неделя для Украины
- Роман Шрайк
- 12.12.2023, 8:56
Главные возможности и проблемы.
Эта неделя может стать неделей важнейших решений в пользу Украины. А может и не стать.
1. Военная, финансовая, гуманитарная помощь США (+ $60 млрд на 2024 год).
Кто принимает решение: Конгресс США (Сенат, а за ним Палата представителей), дедлайн до конца недели.
Главная проблема: ожесточенный спор по поводу добавления в пакет резкого ужесточения миграционных норм, на котором настаивают республиканцы.
2. Финансовая помощь ЕС (€50 млрд евро на следующие четыре года).
Кто принимает решение: лидеры стран ЕС на саммите 14–15 декабря.
Главная проблема: Орбан.
3. Одобрение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Кто принимает решение: лидеры стран ЕС на саммите 14–15 декабря.
Главная проблема: Орбан.
4. 12-й пакет санкций ЕС против России.
Кто принимает решение: вероятно, дойдет до уровня лидеров ЕС.
Главная проблема: Орбан и экономические интересы разных стран.
Итого: Помолимся.
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