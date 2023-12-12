Решающая неделя для Украины Роман Шрайк

12.12.2023, 8:56

Главные возможности и проблемы.

Эта неделя может стать неделей важнейших решений в пользу Украины. А может и не стать.

1. Военная, финансовая, гуманитарная помощь США (+ $60 млрд на 2024 год).

Кто принимает решение: Конгресс США (Сенат, а за ним Палата представителей), дедлайн до конца недели.

Главная проблема: ожесточенный спор по поводу добавления в пакет резкого ужесточения миграционных норм, на котором настаивают республиканцы.

2. Финансовая помощь ЕС (€50 млрд евро на следующие четыре года).

Кто принимает решение: лидеры стран ЕС на саммите 14–15 декабря.

Главная проблема: Орбан.

3. Одобрение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кто принимает решение: лидеры стран ЕС на саммите 14–15 декабря.

Главная проблема: Орбан.

4. 12-й пакет санкций ЕС против России.

Кто принимает решение: вероятно, дойдет до уровня лидеров ЕС.

Главная проблема: Орбан и экономические интересы разных стран.

Итого: Помолимся.

Роман Шрайк, Telegram

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