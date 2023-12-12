«Они хотели, чтобы я заплатила ни за что» 1 12.12.2023, 9:13

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Белоруска выиграла суд против кредитного брокера.

Все началось с того, что у Марины умерла мать. В качестве наследства, кроме прочего, женщина получила мамин кредит на жилье. «В месяц я должна была платить по 245 рублей. Для моей зарплаты это слишком, поэтому я стала обращаться в банки с целью взять новый кредит (речь идет о рефинансировании. — Прим. ред.), чтобы платить каждый месяц поменьше — хотя бы по 150 рублей». Пошла в один банк — получила отказ, пошла во второй — вновь отказ. Подруга рассказала, что обращалась к кредитному брокеру, с помощью которого удалось легко и быстро получить деньги. Марина тоже решила попробовать и нынешним летом обратилась в «ЮниКрокус», пишет Onliner.by.

«Сказали, что могу идти в два банка. Обращаюсь в один из них, а мне там отказывают»

Первый вопрос, который задаем Марине: зачем было обращаться к посреднику, если, по сути, можно самостоятельно пойти в банки и никому ничего не платить? Ведь это не секрет, что посредник не работает с банками напрямую, а лишь подсказывает, где могут дать деньги, например, пенсионеру или тому, кто имеет совсем небольшие доходы.

— Мне хотелось получить новый кредит до 30-го числа, чтобы не платить 245 рублей. После того как я походила в банки сама, где слышала отказ за отказом, поняла, что самостоятельно не успею найти до этой даты банк, где мне пойдут навстречу. Моя подруга рассказала, что, когда ей понадобились 2000 рублей, брокеры решили ее вопрос за два-три часа. Я решила, что тоже к ним обращусь.

Здесь нужно сделать замечание: кредитные брокеры берут за свои услуги высокую цену — иногда она составляет до 20% от суммы кредита. Но Марину это не смущало, ей нужны были деньги.

Женщина отправилась в «ЮниКрокус». Там, по ее словам, она обсуждала со специалистом, что хочет взять 9800 рублей, и при этом был разговор о том, что ежемесячный платеж составит 110 рублей. Это важный момент в данной истории. По словам Марины, специалист дала ей список с двумя банками («МТБанк» и «Банк ВТБ»), где женщине должны были выдать нужную сумму с желаемым ежемесячным платежом. За эту консультацию с рекомендациями двух банков нужно было заплатить около 1,5 тыс. рублей после получения кредита. Здесь второй важный момент: если в течение трех месяцев кредит не берешь, то посреднику ничего не платишь.

Второй вопрос к женщине: если платеж в размере 245 рублей казался ей большим, откуда взялись бы 1500 рублей для оплаты услуги? Ответ простой: по идее брокера клиентка должна была взять в кредит на 1500 рублей больше необходимой ей суммы, чтобы сразу расплатиться с компанией.

Женщина отправилась в «Банк ВТБ», но там в кредите ей отказали.

— То есть услуга кредитного брокера не привела к необходимому для меня результату, который мы обговорили с посредником.

Марина разозлилась и пошла к другому финансовому посреднику (хотя по договору с «ЮниКрокусом» не имела права делать это в течение трех месяцев), который порекомендовал ей идти в «МТБанк». Там удалось взять деньги на комфортных условиях.

На протяжении нашей беседы женщина несколько раз делает акцент: она не против брокеров, и ее не смущает, что за свою работу они могут взять и 1000 рублей, и 2000, и даже 3000. Посредник уведомил, что его помощь платная, женщина согласилась.

Спустя некоторое время специалисты «ЮниКрокуса» подали на Марину в суд — компания периодически поступает так в отношении клиентов, которые получили благодаря ним деньги, но передумали платить за консультацию.

К слову, Onliner уже писал про жалобы клиентов на «ЮниКрокус»: сразу несколько человек сказали, что не знали о том, что получают платную услугу. Представитель компании утверждал обратное. Понять, кто говорил правду, изданию не удалось, поскольку каждая сторона защищала себя, но доказательств не предоставила.

И все же история Марины другая. Во-первых, она знала, что придется заплатить. Во-вторых, пошла за кредитом в «МТБанк» после того, как обратилась к другому аналогичному посреднику.

— У специалистов «ЮниКрокуса» был доступ к моей кредитной истории на протяжении трех месяцев с момента заключения нашего договора. Они увидели, что деньги я получила, и решили, что я должна оплатить их услугу. Но деньги мне дали не благодаря их работе.

По словам Марины, представители брокерской компании делали акцент на том, что после получения услуги она подписала акт о выполненных работах, где говорилось, что она не имеет претензий. «Я подписывала не глядя», — говорит она.

Женщина не стала смиряться с ситуацией. Знакомые посоветовали ей связаться с обществом защиты прав потребителей.

Юрист: в подобных ситуациях шанс на победу клиента в суде крайне невелик

Виталий Докунов — юрист из общества защиты прав потребителей «На стороне права», который представлял интересы Марины в суде. Говорит, что когда брался за это дело, то оценивал вероятность победы своей клиентки (женщина сначала выступала в качестве ответчика, а потом подала встречный иск) примерно в 1%.

— Ситуация осложнялась тем, что, согласно договору, она в течение трех месяцев не должна была обращаться в иные кредитные организации, но она это сделала. Оба брокера рекомендовали ей обратиться в «МТБанк», но после консультации в «ЮниКрокусе» наша клиентка не пошла в «МТБанк», потому что уже имела неудачный опыт обращения за кредитом в «Банк ВТБ», куда ей порекомендовала обратиться консультант от компании-посредника.

В суде мы делали акцент на том, что в «ЮниКрокусе» Марине оказали некачественную услугу, и поэтому платить за нее она не обязана, несмотря на то что позже получила деньги в «МТБанке», куда ей рекомендовал обратиться специалист этой компании.

Более того, Марине отказали в выдаче кредита в «Банке ВТБ». По словам работника компании, выступавшего свидетелем, акт оказанных услуг был подписан практически одновременно с договором. Получается, услуги, указанные в отчете, были оказаны примерно за 1 минуту — но как такое возможно?

Во время суда мы попросили консультанта рассказать, как она производила расчет ежемесячного платежа по кредиту, какими формулами пользовалась. Четкого ответа мы не услышали.

По нашему мнению, услуги, указанные в отчете, не оказывались в полном объеме. Есть определенные вопросы к договору в целом. Дело в том, что исполнитель указал, что стоимость его работы составляет 1800 рублей с учетом НДС, но не указал, сколько стоит конкретная услуга в соответствии с отчетом. Таким образом, мы считаем, что потребителю не была предоставлена достоверная информация о стоимости конкретных услуг, указанных в отчете.

Суд встал на сторону Марины. Юрист, который оказывал ей помощь, не скрывает: это большая неожиданность.

Решение не было обжаловано, оно вступило в законную силу.

— Сейчас мы подали второе исковое заявление о компенсации морального вреда и взыскания с «ЮниКрокуса» суммы затрат общественного объединения по защите прав потребителей.

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