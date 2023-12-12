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Хуситы ударили крылатой ракетой по танкеру в Красном море

  • 12.12.2023, 9:26
  • 1,324
Хуситы ударили крылатой ракетой по танкеру в Красном море
Иллюстрационное фото

На помощь судну пришел американский эсминец.

Ракета, выпущенная с территории Йемена, которую контролируют повстанцы-хуситы, поразила норвежский танкер Strinda. Судно получило повреждения, на нем начался пожар, но обошлось без жертв, сообщил в ночь на вторник, 12 декабря, представитель Минобороны США. По его данным, на помощь пострадавшему танкеру прибыл американский эсминец USS Mason, пишет «Немецкая волна».

Инцидент произошел примерно в полночь по московскому времени в 60 морских милях (111 км) к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном.

После нападения исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября нынешнего года хуситы начали нападения на торговые суда с применением дронов и ракет. Несколько дней назад хуситы объявили, что будут нападать на все суда, следующие в Израиль, независимо от того, кто ими владеет. Пока нет информации о том, направлялся ли танкер Strinda в израильский порт, как и о том, имеет ли он какое-либо отношение к Израилю.

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