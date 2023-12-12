Стало известно, что больше всего подорожало в Беларуси в ноябре 12.12.2023, 9:29

Особенно инфляция ударит по карманам курильщиков.

Месячная инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,7%, а в сравнении с тем же промежутком прошлого года цены выросли на 4,9%.

За прошлый месяц наибольший рост цен отмечался на сезонную плодовощную продукцию. Огурцы стали дороже на 65,92%, сладкий перец – на 22,21%, овощи в целом – на 21,35%, свежие помидоры – на 17,91%, виноград – на 14,9%, а отопление – на 12,4%.

Белстат зафиксировал в ноябре снижение цен на услуги международного туризма на 12,75%, на цитрусовые – на 6,16%, на билеты международного сообщения – на 5,48%, на икру лососевых – на 4,85%, а на зимние сапоги – на 3,3%.

С начала года сильнее всего подорожали белорусские сигареты с фильтром – на 63,29%, чеснок стал дороже на 44,49%, виноград – на 35,03%, оливковое масло – на 28,29%, свежие помидоры – на 27,57%.

Наибольшее снижение цен в ноябре в сравнении с декабрем 2022 года отмечалось на картофель – на 22,94%, на гречку – на 21,55%, на огурцы – на 16,43%, на растительное масло (без оливкового) – на 10,96%, на сладкий перец – на 10,06%, на перловку – на 9,22%, а на шариковые ручки – на 8,98%.

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