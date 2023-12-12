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Евродепутат призывает белорусский режим немедленно освободить Статкевича

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  • 12.12.2023, 9:46
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Евродепутат призывает белорусский режим немедленно освободить Статкевича

О лидере белорусской оппозиции по-прежнему ничего неизвестно.

Евродепутат от Словакии Мириам Лексманн призывает режим Лукашенко немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича:

— Более 300 дней не поступало никакой информации о местонахождении и состоянии Николая Статкевича.

На этой неделе я буду вести переговоры о принятии срочной резолюции от имени Европейской народной партии с требованием освободить Статкевича и всех политических заключенных в Беларуси.

Ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

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