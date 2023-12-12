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Свитан: Путин, вероятно, бился в истерике

  • 12.12.2023, 9:52
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Свитан: Путин, вероятно, бился в истерике

Полковник ВСУ рассказал, какое событие вызвало нервную реакцию в Кремле.

Украинский военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для «24 Канала» отметил, что россияне прекрасно понимали, что ракеты, которыми атаковали Киев 11 декабря, собьют, но им важно было их запустить.

Полковник запаса напомнил, что в ночь на 11 декабря украинские силы ПВО уничтожили 18 «Шахедов», запущенных россиянами. Также был удар по Киеву 8 баллистическими ракетами – их всех сбили защитники неба. В то же время часть обломков упала на столицу, и эти сотни килограммов железа также причинили вред.

«Путин ночью, вероятно, бился в истерике», – предположил Свитан.

Причиной тому, по его мнению, стали встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководителями Латинской Америки.

«Нам удалось найти ключ к сердцу этих стран, в частности Аргентины. Следовательно, у нас будет поддержка ряда латиноамериканских государств в ООН», — считает Свитан.

Он предположил, что от этого вояжа Зеленского у Путина, вероятнее всего, возникла маленькая проблема, и он дал команду ударить баллистическими ракетами по столице Украины. Россияне прекрасно понимали, что эти ракеты собьют, но им нужно было хоть как-то «перебить» позитивный новостной поток из Южной Америки.

Продвижение ВСУ на левобережье Херсона

Свитан отметил, что в районе Крынок россияне осуществили атаку, мы на контратаке разбили вражескую группу и улучшили свои позиции. В то же время оккупанты потеряли немало личного состава и техники.

Теперь, по его словам, для подобной операции противнику нужно несколько дней, чтобы перебросить технику, например, из Ростова. Поэтому у российского генерала Михаила Теплинского, отвечающего за данное направление, возникла проблема – что делать с левым берегом Херсонской области.

«Один из механизмов – отходить на 15 километров», – сказал полковник запаса.

Ведь, объяснил он, там у захватчиков есть так называемая третья линия обороны, которую они в свое время отрыли по границам разлива Днепра после подрыва Каховской ГЭС. К тому же, россияне там объявили эвакуацию из 15-километровой зоны и уже несколько дней вывозят гражданских.

Поэтому, добавил военный эксперт, это один из возможных вариантов российских оккупантов, если им надоест перебрасывать технику на левый берег Днепра, преодолевая сотни километров из Ростова.

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