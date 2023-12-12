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«Белпочта» поднимает цены

  • 12.12.2023, 9:54
«Белпочта» поднимает цены

Увеличились тарифы на отправку писем и посылок за границу.

В последний раз белорусский почтовый оператор пересматривал тарифы на пересылку международных отправлений чуть больше четырех месяцев назад – при этом текущие корректировки там объясняют ограничениями в глобальной логистике, пишет myfin.by.

Как сообщили в пресс-службе «Белпочты», с 12 декабря для клиентов (как физических, так и юридических лиц) увеличиваются тарифы на пересылку международных почтовых отправлений.

Отмечается, что пересмотр расценок вызван «изменениями и ограничениями в международной логистике при пересылке международных почтовых отправлений по отдельным направлениям».

Для физлиц тарифы на пересылку международных почтовых отправлений в основном выросли в пределах 8-10%. К примеру, отправить простую неприоритетную открытку стало дороже на 18 копеек, письмо или бандероль до 20 кг – на 24 копейки, а заказное письмо – на 90 копеек.

Увеличились расценки и на отправку за границу простой и отслеживаемой письменной корреспонденции, заказной письменной корреспонденции, аэрограмм, а также на некоторые другие услуги.

Кроме того, повысились тарифы на пересылку международных посылок, а также отправлений международной ускоренной почты EMS во все страны, за исключением России. Так, при отправке приоритетной посылки в Казахстан плата за саму посылку выросла на 4,1 рубля до 46,9 рубля, за килограмм массы – на 2,2 рубля до 18,8 рубля, а авиасбор при этом стал больше на 20 копеек до 5,25 рубля.

В то же время тарифы на пересылку международного почтового денежного перевода остались без изменений.

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