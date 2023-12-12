Гигантский бабл 1 Владимир Пастухов

12.12.2023, 10:02

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Пропагандистское шоу Путина рискует стать пустым и скучным.

«Прямая линия» Путина все больше напоминает гигантский «медийный бабл», из которого вот-вот посыплется дешевое китайское конфетти. За двое суток до «Прямой линии» можно нащупать несколько параллельно развивающихся вялых интриг, которые либо найдут свое разрешение во время шоу, либо останутся ложными трендами:

1) Фальстарт с выдвижением. Заявление об участии в выборах, как правило, является важным ритуалом, который задаёт тон избирательной кампании. Ожидалось, что это как раз и будет сделано на «Прямой линии» и станет ее смысловым центром.

Вместо этого Путин буквально промямлил что-то о том, что, мол, пора уже решаться. Сделал он это как-то на бегу, между прочим и среди прочих. Это заставляет думать, что смысловой центр «Прямой линии» видится в чем-то другом.

2) Исчезновение Навального. Ну, в общем, затеять игру с исчезновением Навального за неделю до «Прямой линии» — это так себе инициативка. Если за этим ничего не стоит, то тогда действительно дебилы и даже хуже. Так оно и есть, скорее всего, но ждем.

3) Штурм Авдеевки. Очевидно, что Авдеевку хотели взять до «Прямой линии». Так же очевидно, что сделать это в оставшиеся два дня не получится. Остается только гадать, приравняют ли взятие очистных сооружений к взятию всей Авдеевки и объявят ли это победой?

4) Звонок другу. Разговор с Нетаньяху завершил «кидание понтов» Кремля на Ближнем Востоке. За неделю Путин обошел (обзвонил) всех, кого можно. Будет ли на «Прямой линии» объявлено о каком-то выхлопе от этой активности или по-прежнему «движение — все, цель — ничто»?

В целом, я буду сильно удивлен, если «Прямая линия» не обернется выхолощенным пропагандистским вывертом, пустым и скучным, как съезды КПСС на ее финальном жизненном отрезке. Полагаю, что самым сильным впечатлением может так и остаться это щемящее ожидание.

Владимир Пастухов, Telegram

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