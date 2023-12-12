Белорусский хоккеист Шарангович забил шайбу в матче-триллере 12.12.2023, 10:08

Но его шайба не спасла «Калгари».

В ночь на 12 декабря состоялись очередные матчи НХЛ.

«Калгари» белорусского форварда Егора Шаранговича и защитника Ильи Соловьева уступил «Колорадо» (5:6). Соловьев провел на льду 16:18 (из них 1:08 в меньшинстве), нанес 4 броска (из них 3 мимо), заблокировал 2 выстрела соперника, применил 1 силовой прием и заработал 2 минуты штрафа.

Под занавес второго периода Шарангович дождался классного паса от защитника и замкнул передачу на дальней штанге.

В итоге Шарангович провел на льду 17:51 (из них 2:11 в большинстве и 2:43 в меньшинстве), оформил гол, нанес 3 броска, заблокировал 1 выстрел соперника и заработал показатель полезности «-1».

🔥Flames Goal🔥



Noah Hanifin sets up Yegor Sharangovich for a tap in goal!



5-3 Calgary



🎥: Sportsnet | NHL pic.twitter.com/Shqhqvubxf — Robert Munnich (@RingOfFireCGY) December 12, 2023

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