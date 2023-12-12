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NYT: США и Украина разрабатывают новую военную стратегию

  • 12.12.2023, 10:14
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NYT: США и Украина разрабатывают новую военную стратегию

Американские чиновники считают, что ставки огромны.

Американское и украинское военное руководство ищут новую стратегию ведения войны против России, которую они могли бы начать реализовывать в начале 2024 года, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что необходимость в новом подходе есть, поскольку многомесячное контрнаступление ВСУ не оправдало надежд.

По данным издания, США настаивают на консервативной стратегии, которая сосредоточена на обороне, наращивании сил и снабжении. В то же время Украина хочет перейти в наступление, надеясь привлечь внимание мира.

Украинские официальные лица рассматривают стратегии, основанные на их успешных ударах по Крыму прошлой осенью. Они ищут креативные способы вывести Россию из равновесия с помощью атак на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии для перемещения боеприпасов.

Бывший украинский чиновник отказался обсуждать с изданием стратегии Киева, однако сказал, что новый план уточняется и является «очень смелым».

В то же время Пентагон решил направить в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который руководит поддержкой Украины с базы в Германии. Генерал будет работать непосредственно с военным руководством Украины, сообщает The New York Times.

Американские чиновники считают, что ставки огромны, поскольку без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну. Они также утверждают, что Украине придется воевать с более ограниченным бюджетом.

Расхождение взглядов украинских и американских генералов усложняет положение Украины. Киев считает, что главным направлением боевых действий является восток страны, а Вашингтон — южное побережье.

Издание отметило, что украинское командование считало, что оборона на юге слишком прочная, из-за чего ее прорыв мог повлечь большие потери. Поэтому Украина поделила свои силы между востоком и югом, но «вместо решительного прорыва развился тупик».

Украинские военачальники заявили, что американские ожидания были нереалистичными, особенно учитывая возможности Воздушных сил ВСУ.

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