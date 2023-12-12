В лесу в Пружанском районе нашли тело мужчины 12.12.2023, 10:26

Его обнаружил односельчанин.

В лесном массиве вблизи деревни Щерчево местный житель обнаружил тело 53-летнего односельчанина. В Государственном комитете судебных экспертиз рассказали, от чего он умер.

Сообщается, что накануне мужчина увидел в лесном массиве знакомых, которые распивали спиртные напитки. Он подошел к ним и попросил угостить алкоголем. Выпив, он ушел, но вскоре вернулся, чтобы выпить еще. Спустя некоторое время его тело в лесу обнаружил односельчанин.

При проведении химической экспертизы работники управления ГКСЭ по Брестской области установили, что причиной смерти мужчины стало отравление алкоголем — концентрация этилового спирта в его крови составила 6,6 промилле.

В ГКСЭ напомнили, что тяжелое отравление алкоголем, при котором возможно наступление смерти, — от 3 до 5 промилле, смертельное отравление — свыше 5 промилле.

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