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Один из крупнейших банков Беларуси предупредил о перебоях в работе банкоматов

  • 12.12.2023, 10:43
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Один из крупнейших банков Беларуси предупредил о перебоях в работе банкоматов

В этот раз перебои могут наблюдаться в течение целой недели.

Один из крупнейших банков страны, «Сбер Банк» (Беларусь) предупредил своих клиентов об очередных внеплановых техработах, из-за которых временно могут не работать некоторые банкоматы. Но если обычно такие «временные неудобства» со стороны банка ограничиваются несколькими часами и, как правило,в ночное время, то в этот раз перебои могут наблюдаться в течение целой недели.

Как сообщили в пресс-службе белорусского «Сбер Банка», с 12 по 19 декабря 2023 года специалисты будут проводить внеплановую техническую настройку устройств самообслуживания. Из-за этого, по их словам, «могут наблюдаться трудности» в их работе.

В банке посоветовали клиентам на этой неделе перед тем, как отправиться к тому или иному устройству самообслуживания для совершения любых банковских операций.

О плановых технических работах также предупредил своих клиентов и «Белгазпромбанк». Работы запланировали на 13 декабря, и из-за них с 06:30 до 08:30 могут наблюдаться кратковременные перебои в работе мобильных приложений «BGPB mobile» и «BGPB Business».

«Белгазпромбанк» рекомендовал клиентам в этот период пользоваться полной версией «Интернет-банка».

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