«Мирные» оккупанты пожаловались на очередной обман Кремля 4 12.12.2023, 10:45

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Россияне ищут способы расторгнуть контракты.

В стране-агрессоре России родственники «добровольцев», которые пошли на войну в Украину «поработать по мирным специальностям» таким, как повар или фельдшер, «переквалифицируют» в саперы и штурмовики. Теперь эти «мирные» оккупанты ищут способы разорвать контракты с министерством обороны.

Об этом пишет российский проект «Можем объяснить». В чатах в социальных сетях россияне жалуются, что их родных перебрасывают в боевые части и заставляют брать в руки оружие.

Одна женщина рассказала, что ее подруга пошла в зону «СВО» якобы поваром, потому что хотела быть рядом с сыном-оккупантом, который пришел захватывать украинские города и убивать мирных жителей. Однако уже через неделю узнала, что ее определили водителем.

«Пошла кашу варить, а посадили на УАЗ. Сказали – будешь водителем, что-то куда-то доставлять. На передовой или нет, точно не знаю, связи с ней уже нет», – цитируют авторы проекта слова россиянки.

Жена одного из оккупантов рассказала, что он подписал контракт с минобороны РФ на должность водителя, а его определили в саперы. Теперь он стал заместителем командира взвода. При этом зарплату ему не повысили.

Другая женщина в чате пожаловалась, что ее 60-летний отец подписал контракт на должность фельдшера. Две недели он находился на территории РФ, а сейчас – в Донецкой области Украины служит в штурмовом отряде.

Россияне, которые попали в такую ситуацию, интересуются, как их родственникам расторгнуть контракт или добиться, чтобы их снова сделали поварами или фельдшерами.

Однако, как оказалось, российскому ведомству это не важно и подобные обращения там даже не рассматривают.

«Ничего ваше обращение не решит.. Там абсолютно наплевать, какая специальность. Кого не хватает, тем и определят», «И будет и водителем, и фельдшером, и еще кем-нибудь. Мой водитель там – сапер», «Мой тоже. Поставили замкомвзвода», – пишут в сети.

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