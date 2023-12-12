На границе с Украиной покончил с собой белорусский пограничник 1 12.12.2023, 11:00

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Он проходил срочную службу в Мозырском пограничном отряде.

Тело белорусского пограничника с признаками суицида обнаружено на границе с Украиной, сообщили на сайте отряда ГПК Беларуси.

ЧП произошло в понедельник на территории погранзаставы «Роза Люксембург».

«Обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида. Рядовой 2003 года рождения призван в мае 2023 года и проходил срочную службу в Мозырском пограничном отряде», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, они устанавливают причины произошедшего.

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