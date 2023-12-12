На границе с Украиной покончил с собой белорусский пограничник

На границе с Украиной покончил с собой белорусский пограничник1
- 12.12.2023, 11:00
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Он проходил срочную службу в Мозырском пограничном отряде.
Тело белорусского пограничника с признаками суицида обнаружено на границе с Украиной, сообщили на сайте отряда ГПК Беларуси.
ЧП произошло в понедельник на территории погранзаставы «Роза Люксембург».
«Обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида. Рядовой 2003 года рождения призван в мае 2023 года и проходил срочную службу в Мозырском пограничном отряде», – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи, они устанавливают причины произошедшего.