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На границе с Украиной покончил с собой белорусский пограничник

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  • 12.12.2023, 11:00
  • 2,310
На границе с Украиной покончил с собой белорусский пограничник

Он проходил срочную службу в Мозырском пограничном отряде.

Тело белорусского пограничника с признаками суицида обнаружено на границе с Украиной, сообщили на сайте отряда ГПК Беларуси.

ЧП произошло в понедельник на территории погранзаставы «Роза Люксембург».

«Обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида. Рядовой 2003 года рождения призван в мае 2023 года и проходил срочную службу в Мозырском пограничном отряде», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, они устанавливают причины произошедшего.

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