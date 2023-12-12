Провал в провале Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

12.12.2023, 11:11

Фото: Getty Images

Путину, Лаврову и Шойгу удалось невозможное.

Как известно, великим геополитическим достижением «спецоперации» Путина, одной из целей которой было препятствовать «расширению НАТО на восток» и «вхождению Украины в НАТО» явилось как раз ускоренное расширение НАТО (вступление Финляндии, на очереди Швеция), а также ускоренная военно-техническая интеграция Украины со странами НАТО.

Если бы цель была правильно поставлена, это «достижение» Путина, Лаврова, Шойгу и других должно было бы рассматриваться как тяжелейшее стратегическое поражение. Но даже и в рамках неверно поставленной цели это совершенный провал. Удалось невозможное – провал в провале.

О поставках наземных вооружений, о вооружении Украины самолетами F-16, о планах создания совместных предприятий между Украиной и западными странами хорошо известно. Конечно, важны детали, но даже в условиях ограниченной информации и различного рода задержек с оказанием военной помощи, понятно, что стратегически Украина движется в сторону стран НАТО.

Между прочим, если кто-то из пропагандистов радуется, что Украина слабеет, а западные союзники подтолкнут её к переговорам, то это лишь ускорит получение Украиной гарантий безопасности, т.е. роста военных поставок. Чтобы то, что случилось 24 февраля, никогда не повторилось.

Естественно, в Кремле можно будет состроить победное выражение и объявить, что достигнута победа, но стратегически это поражение страны. Уйдет нынешнее правящее поколение и это будет признано, потому что деваться будет некуда.

Если же вернуться к теме военно-технической интеграции Украины в западные военные структуры, то днями процесс пошёл ещё дальше. Великобритания и Норвегия объявили, что возглавят новую коалицию по поддержке Украины на море.

Для начала, Британия передаст два минно-поисковых судна класса Sandown. Учитывая задачи, которые предстоит решать Украине, суда такого класса сегодня необходимы.

В общем, идут процессы, которые два года назад трудно было представить. Или, скажем иначе – до 2014 года их трудно было представить.

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