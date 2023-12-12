На Гомельщине «крепкие хозяйственники» пойдут под суд 5 12.12.2023, 11:15

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Экс-чиновников обвиняют в «причинении вреда государственным и общественным интересам».

Бывшие председатель райисполкома и его первый заместитель скрыли падеж не менее 1,9 тысячи голов крупного рогатого скота и причинили работникам ущерб на 80 тысяч рублей — уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на прокуратуру Гомельской области.

Председатель Лельчицкого райисполкома в 2018–2022 годах Сергей Косинский. Фото: «Светлае жыццё»

Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении экс-председателя Лельчицкого райисполкома Сергея Косинского и его тоже уже бывшего первого заместителя Николая Гавриловца.

Им инкриминировано превышение служебных полномочий, повлекшее «причинение вреда государственным и общественным интересам», а также тяжкие последствия в виде имущественного ущерба гражданам в особо крупном размере.

Бывший первый заместитель председателя Лельчицкого райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Николай Гавриловец. Фото: «Светлае жыццё»

Согласно материалам дела, чиновники действовали группой лиц по предварительному сговору и давали указания работникам аграрных организаций — чтобы те искажали данные государственной статистической отчетности и скрывали факты падежа крупного рогатого скота.

«Данные факты скрывались путем составления ложных документов на реализацию работникам предприятия мяса павшего скота под видом живого в счет заработной платы, а также поступления в Лельчицкий филиал Гомельского областного потребительского общества павших животных якобы на убой», — рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, схема использовалась с января 2018 года по ноябрь 2022-го. За это время скрыли падеж не менее 1,9 тысячи голов крупного рогатого скота, исказили госстатистику и причинили работникам предприятий имущественный ущерб в особо крупном размере — на сумму более 80 тысяч рублей.

Экс-чиновникам предъявлено обвинение по статье о превышение власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 426 УК) — это от трех до 10 лет колонии.

«Оснований для изменения ранее избранной в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, новый председатель Лельчицкого райисполкома был назначен в октябре 2022 года, им стал Сергей Дылюк. Бывший руководитель района Сергей Косинский в ноябре того же года стал председателем областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса.

— Работа будет направлена на благо людей, защиту законных прав и интересов членов профсоюза. Мы вместе должны работать в этом направлении, так как у нас одна цель — развитие нашей страны и благополучие людей, — сказал тогда Сергей Косинский.

А Николай Гавриловец еще в ноябре 2022-го участвовал в награждении аграриев.

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