«Российское командование в замешательстве, происходят интересные события» 12.12.2023, 11:17

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Александр Коваленко

Военный эксперт рассказал о кризисе оккупационных войск на левом берегу Херсонщины.

Самым перспективным участком для ВСУ сегодня является левый берег Херсонщины.

Такое мнение в интервью сайту Charter97.org выразил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко:

— Идет расширение плацдарма Сил обороны Украины. Российское командование на этом направлении на сегодняшний день находится в наибольшем замешательстве.

На этом направлении российская группа войск «Днепр» за две-три недели увеличилась с 65 тысяч до 70-ти тысяч, прирост продолжается. Они усиливают свою группу войск за счет личного состава с Запорожья и Крыма.

Это все происходит на фоне того, что оккупанты пытаются блокировать и противодействовать Силам обороны Украины, действующим на левом берегу ограниченным потенциалом и функционалом подразделений. Там в основном пехотные подразделения, даже без какой-либо поддержки тяжелой, средней либо легкобронированной техники.

Вся поддержка, используемая этими подразделениями, — это артиллерия с правого берега и дроны, которые контролируют трассу 2206. Это основная логистическая артерия от Олешек в направлении Новой Каховки.

На сегодняшний день у россиян это единственная логистическая артерия, с которой они могут маневренно противодействовать расширению плацдарма. Однако контроль дронов, которые там есть в воздушном пространстве, минимизирует эффективность их бронетехники. Она регулярно уничтожается.

Российское командование пытается переместить западнее Олешек большое количество своих сил и средств. Сначала это были подразделения 810-ой отдельной бригады морской пехоты, которая действовала в фронтальном направлении Крыма.

Сейчас мы наблюдаем, что западнее Олешек они перемещают 24-ый мотострелковый полк из состава 70-ой мотострелковой дивизии.

В районе села Подлесное был размещен батальон из состава 127-ой отдельной разведывательной бригады. Это элитная разведывательная бригада. Они там размещены как подкрепление 404-го мотострелкового полка российских территориальных войск.

— О чем это свидетельствует?

— Все это говорит о том, что у них возникает еще какая-то проблема на участке от Олешек до Голой Пристани. Этот участок — уже трасса Р57. Для понимания: Олешки — городок, имеющий две основные логистические артерии. Это трасса Е97. Если же говорить о западном направлении, то это Р57.

Если эти артерии (Р57 и Е97) будут перерезаны, то Олешки окажутся изолированы. На сегодняшний день можно говорить о том, что несколько западнее Олешек, если брать направление до Голой Пристани, происходят очень интересные события, которые пытаются как-то блокировать российские оккупационные войска. Но что-то это у них не очень хорошо получается.

Херсонская область, если мы говорим о левом береге, на сегодняшний день является наиболее перспективной в вопросе расширения плацдарма Сил обороны Украины на временно оккупированных территориях.

— Как бы вы оценили состояние российской армии на этом направлении?

— Группа войск РФ «Днепр» на сегодняшний день является второй группой войск по боеспособности с конца. Самая боеспособная группа войск в зоне боевых действий — «Юг», которая действует в Донецкой области. Самая худшая по комплектации — это Крымская, как ни удивительно, потому что они там нужны исключительно как военная полиция.

Дальше идет как раз группа войск «Днепр».

Силам обороны Украины там приходится действовать исключительно потенциалом пехотных подразделений. Танки, ББМ, артиллерия и все остальное сейчас не могут противодействовать небольшим подразделениям. «Днепр» не может противодействовать ограниченному функционалу вот таких небольших подразделений.

Это говорит о том, что у них довольно-таки серьезной компонентой является кризис младшего, среднего и даже высшего офицерского состава. То есть система управления группы войск «Днепр» страдает.

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