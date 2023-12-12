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Партизаны пробрались на территорию штурмового полка РФ в Крыму

  • 12.12.2023, 11:27
  • 1,826
Партизаны пробрались на территорию штурмового полка РФ в Крыму

Узнали много интересного.

Партизаны проникли на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии (Крым).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Попавшие в кадр вертолеты Ми-8 используют для эвакуации раненых», - говорится в сообщении.

По данным источников партизан, из-за интенсивных боев полк несет большие потери среди личного состава, в том числе в ходе плохо организованных штурмов.

«Потери командование пополняет заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство в первую очередь командиров на местах», - добавляют в «Атеш».

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