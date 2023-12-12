«После переезда была как после голодовки» 5 12.12.2023, 11:33

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иллюстративное фото Charter97.org

Белорусы рассказали, как изменились их пищевые привычки в эмиграции.

Переезд в другую страну ощутимо меняет уклад жизни. Нередко меняются и пищевые привычки: состав продуктов, объем и качество питания, число приемов пищи. MOST узнал у белорусов, переехавших в Польшу, как изменились их пищевые привычки в эмиграции.

«В Польше перестала есть мороженое — здесь оно не натуральное»

За год эмиграции у Карины изменились пищевые привычки. Во-первых, она стала есть больше. Девушка уверяет, что это из-за того, что в Польше много вкусных и более качественных продуктов. Во-вторых, по наблюдениям Карины, некоторые продукты здесь дешевле.

— После переезда я была как после голодовки: все хотелось купить и попробовать. Объедалась сладким — пробовала все незнакомое: большие и маленькие шоколадки, батончики, конфеты. Это была мания.

Вскоре такой рацион стал отражаться на внешнем виде девушки, ухудшалось состояние кожи. Это заставило ее пересмотреть питание: вот уже несколько недель как она вообще исключила сахар.

Еще одно отличие — в Польше девушка стала есть меньше рыбы.

— В Беларуси я регулярно ела рыбу, но здесь она мне совершенно не нравится — ни натуральная, ни полуфабрикаты. Несколько раз покупала, но предполагаю, что ее либо неправильно транспортировали, либо неправильно хранили — при приготовлении она превращалась в кашу. Поэтому сейчас я ем ее только в ресторанах азиатской кухни.

Зато в Польше Карина стала есть больше сыров — в польских магазинах много видов, которые девушка до эмиграции не пробовала. А вот с мороженым у нее не сложилось.

— Я очень люблю кобринское мягкое мороженое. Считаю его лучшим в мире, даже итальянское с ним не сравнится. Но в Польше я перестала есть мороженое — здесь оно не натуральное от слова «совсем». Однажды покупала «МакФлури» в McDonald’s. Но «МакФлури» — оно и в Африке «МакФлури», ничего особенного. А вообще мороженое здесь, по моим ощущениям, порошковое и невкусное. После сливочного кобринского «химозное» уже не хочется.

Скучает Карина и по полуфабрикатам.

— Моя самая большая боль — не могу найти хороших пельменей. Я уже подумываю, не начать ли небольшой бизнес по продаже брестских подушечек в Польшу.

«В эмиграции я стала лучше питаться»

В холодильнике Нади с момента переезда в Польшу всегда, независимо от сезона, есть фрукты, овощи и ягоды. По ее словам, их стоимость намного ниже, чем в Беларуси, а выбор разнообразнее. Кроме того, ее семья чаще стала есть мясо.

— В Польше много мясных нарезок, — рассказывает девушка. — Но намного меньше обычных колбас. Те, которые пробовала, не такие вкусные, как белорусские, поэтому покупаю натуральное мясо. Например, индейку или свинину, которая здесь почему-то дешевле курицы.

Еще заметила, что стала есть больше круп. И причина все та же — здесь больше выбор. Продаются разные виды риса, булгура и многих других круп. Нравится, что в Польше можно купить даже миксы каш — крупа, а в ней сушеные овощи или семена тыквы. Это очень вкусно, а главное — получается быстро приготовить гарнир.

«Кефир очень густой — еле выливается из бутылки»

Андрей в Польше стал реже покупать кисломолочные продукты.

— Они здесь не похожи на те, к которым я привык. Кефир очень густой — еле выливается из бутылки, глазированных сырков в обычном магазине нет, к йогуртам и творожным десертам охладел. А вот сыр очень вкусный. Всегда есть в холодильнике — и твердый, и мягкий.

Еще Андрей реже покупает рыбу. Говорит, она дороже и не в каждом магазине найдешь тушку — обычно обрезь или кусочки филе.

— Еще перестал покупать колбасы. Здесь много вкусных и недорогих копченостей из цельного мяса — всяких ветчин, балыков. А колбас у нас возле дома и выбор небольшой, и по вкусу они мне не пришлись.

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