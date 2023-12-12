CNN: Путин очень внимательно следит за тем, что происходит в США 1 12.12.2023, 11:46

1,266

Особенно за Конгрессом.

В преддверии приезда президента Украины Владимира Зеленского в США американские чиновники пытались передать законодателям предупреждение, что российский диктатор Владимир Путин следит за Конгрессом, сообщает CNN.

Один из американских чиновников сообщил CNN, что администрация отследила, как российская пропаганда, похоже, «празднует» провал голосования в Сенате на прошлой неделе по продвижению пакета дополнительных мер, который включал миллиарды долларов дополнительной помощи для Украины.

«Путин очень внимательно следит за тем, что происходит в Конгрессе и Соединенных Штатах», — сказал чиновник.

В течение нескольких недель представители администрации предупреждали, что время для одобрения Конгрессом дополнительной помощи Украине истекает.

Они также пытаются доказать, что вопрос финансирования является важным сигналом для остального мира, в том числе для тех, кто стремится вторгнуться в другие страны, о том, что им может сойти с рук, а что нет.

«Возможные агрессоры внимательно следят за происходящим», — сказал чиновник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».