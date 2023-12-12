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Китайские машины переполнили склады в России

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  • 12.12.2023, 12:05
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Китайские машины переполнили склады в России

И перестали распродаваться.

Хлынувшие в Россию после ухода мировых брендов китайские автомобили заполнили имеющиеся склады и перестали распродаваться, пишет The Moscow Times.

«По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки (импорт) и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров», — рассказал исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Согласно данным «Автостата», продажи китайских марок в России по итогам десяти месяцев этого года составили 406,5 тыс. автомобилей. Это в 4,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом на автозаводах в России было собрано 153,4 тыс. (рост в 3,8 раза год к году) китайских машин, а завезено из Китая — 428,5 тыс. (рост в 6,6 раза).

В результате 175 тыс. китайских автомобилей оказались не распроданы к началу ноября и находились на складах у производителей и дилеров. Текущий объем продаж составляет 110 тыс. авто в месяц, но в январе—феврале 2024-го ожидается спад из-за снижения объемов автокредитования и повышения утильсбора, прогнозируют в «Автостате».

При этом китайские автопроизводители собираются продать в России 1,2 млн легковых автомобилей в 2024 году, следует из данных «Автомаркетолога». Только Chery намерена реализовать на рынке 200 тыс. авто за год, Changan — 180 тыс., Haval — 150 тыс., а Geely — 110 тыс.

Вместе с тем, по самому оптимистичному прогнозу «Автостата», общие продажи новых автомобилей в следующем году не превысят 1,48 млн штук, а по базовому сценарию — 1,3 млн. Эти прогнозы включают и российские марки Lada, «УАЗ» и «Москвич».

«Спрос охлаждается, потому что кредитные ставки запредельные. 1,2 млн [китайских автомобилей] нереально продать. Представьте, если добавить сюда еще АвтоВАЗ, «УАЗ» и еще какие-то локализованные марки. У меня только один вопрос — откуда деньги? Накопленный «мешок» на стоках дилеров уже существенный. А представьте, если вы это все сюда привезете, отгрузите дилерам», — говорит руководитель «Автомаркетолога» Олег Мосеев.

Несмотря на избыток китайских автомобилей, цены на них снижаться не будут, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. «Производитель вместе с дилером могут дать скидку максимум 10–15%, это порядка 300 тыс. российских руб. То есть все равно цена с 3 млн до 2 млн российских руб. не упадет за счет этой скидки. Машина все равно бюджетной не станет», — пояснил эксперт.

По его словам, машины в Китае стоят в два раза дешевле, но в России в цену входят доставка автомобиля, утильсбор и установка ГЛОНАСС. Около 1 млн российских руб. наценки составляют всевозможные сборы с автомобиля, подчеркнул Подщеколдин.

Существующие запасы китайских машин дилеры распродадут за 1,5–2 месяца, считает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. «В нормальной рыночной ситуации дилеры формируют запасы даже на один-три месяца вперед. Текущий запас вполне нормальный», — заключил Бабанский.

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