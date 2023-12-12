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ВСУ перешли в контрнаступление на севере от Авдеевки

  • 12.12.2023, 12:09
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ВСУ перешли в контрнаступление на севере от Авдеевки

Украинский офицер сообщил об успехе.

В ходе контратак со стороны Сил обороны Украины на Авдеевском направлении, украинские военные сумели отодвинуть российских оккупантов обратно в районе Степного, что севернее Авдеевки. Об этом сообщил в прямом эфире программы «Общественное. Сопротивление» начальник службы связей с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.

«Противник был отодвинут в результате наших контратак за прошедшие сутки. Но подробнее рассказать ситуацию в Степном я не могу, потому что это может помочь врагу скорректировать свои тактические планы», — подчеркнул Лазуткин.

Кроме Степного, в районе севернее Авдеевки российские войска пытаются продолжить наступление малыми пехотными группами, особенно возле коксохимического завода, сообщил военный.

«Собственно там у стен завода и остаются», - подчеркнул спикер.

Лазуткин также добавил, что российские оккупационные войска уменьшили частоту авиационных атак и ударов управляемыми авиабомбами в течение последних дней. Однако артиллерийские обстрелы остаются интенсивными.

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