Лукашенко «продинамили» даже в Африке

Лукашенко «продинамили» даже в Африке1
- 12.12.2023, 12:39
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Подвело не только здоровье.
Лукашенко с 1 декабря отсутствует в Беларуси. За это время он посетил Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Экваториальную Гвинею и Кению.
Белорусская пропаганда пытается представить поездку Лукашенко как «дипломатический прорыв». Все ли прошло так гладко, как рассказывает БТ? Сайт Charter97.org собрал главные провалы диктатора во время большого вояжа.
Унижение в Дубае
Президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 1 декабря, потому что для нее также позировал Александр Лукашенко.
«Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине — от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду», — заявил Гитанас Науседа.
«Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать», — добавил президент Литвы.
Президенты Латвии и Польши Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда также отказались присутствовать на этой фотографии.
Здоровье снова подвело
9 декабря самолет Лукашенко приземлился в столице Экваториальной Гвинеи Малабо.
Дряхлый Лукашенко с трудом спустился с трапа самолета.
Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Тремор диктатора, который трясся, ожидая Путина, попал в объективы камер. Это подогрело информацию о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко.
Дипломатический укол от кенийцев
10 декабря Лукашенко прибыл в Кению. Однако президент страны Уильямом Руто, видимо, был занят более важными делами, поэтому у трапа белорусского диктатора встретил министр сельского хозяйства восточноафриканской страны Митика Линтури.
Дипломатический этикет подразумевает, что главу страны должен встречать соответствующий по рангу чиновник.
Тушите свет
Визит в Кению войдет в историю как самый короткий визит Лукашенко, который продлился всего лишь несколько часов. В программе остались протокольная встреча и ужин. Лукашенко пробыл в африканской стране лишь три часа.
Telegram-канал «Ник и Майк» выдвинул интересную версию «исторического визита» диктатора:
— Вероятно, виной всему стало то, что в одной из очередных самых «перспективных стран Африки» далеко не первый раз за год пропадает электричество. Блэкаут национального масштаба, который стал непреодолимым препятствием для Лукашенко. Без кондиционеров климат его добьет – и так с трапа самолета было спуститься трудно.