закрыть
12 декабря 2023, вторник, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко «продинамили» даже в Африке

1
  • 12.12.2023, 12:39
  • 1,136
Лукашенко «продинамили» даже в Африке

Подвело не только здоровье.

Лукашенко с 1 декабря отсутствует в Беларуси. За это время он посетил Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Экваториальную Гвинею и Кению.

Белорусская пропаганда пытается представить поездку Лукашенко как «дипломатический прорыв». Все ли прошло так гладко, как рассказывает БТ? Сайт Charter97.org собрал главные провалы диктатора во время большого вояжа.

Унижение в Дубае

Президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 1 декабря, потому что для нее также позировал Александр Лукашенко.

«Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине — от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду», — заявил Гитанас Науседа.

«Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать», — добавил президент Литвы.

Президенты Латвии и Польши Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда также отказались присутствовать на этой фотографии.

Здоровье снова подвело

9 декабря самолет Лукашенко приземлился в столице Экваториальной Гвинеи Малабо.

Дряхлый Лукашенко с трудом спустился с трапа самолета.

Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Тремор диктатора, который трясся, ожидая Путина, попал в объективы камер. Это подогрело информацию о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко.

Дипломатический укол от кенийцев

10 декабря Лукашенко прибыл в Кению. Однако президент страны Уильямом Руто, видимо, был занят более важными делами, поэтому у трапа белорусского диктатора встретил министр сельского хозяйства восточноафриканской страны Митика Линтури.

Дипломатический этикет подразумевает, что главу страны должен встречать соответствующий по рангу чиновник.

Тушите свет

Визит в Кению войдет в историю как самый короткий визит Лукашенко, который продлился всего лишь несколько часов. В программе остались протокольная встреча и ужин. Лукашенко пробыл в африканской стране лишь три часа.

Telegram-канал «Ник и Майк» выдвинул интересную версию «исторического визита» диктатора:

— Вероятно, виной всему стало то, что в одной из очередных самых «перспективных стран Африки» далеко не первый раз за год пропадает электричество. Блэкаут национального масштаба, который стал непреодолимым препятствием для Лукашенко. Без кондиционеров климат его добьет – и так с трапа самолета было спуститься трудно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд