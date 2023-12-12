The Economist: Путин работает против экономики России 12.12.2023, 12:40

Российская экономика достигла опасного состояния.

Экономика России может не выдержит растущих расходов на фоне ограниченного предложения и растущей инфляции. Причина – пребывание в состоянии опасного перегрева.

Об говорится в материале The Economist. Его авторы объясняют:

• сделанные в начале полномасштабного вторжения в Украину прогнозы западных экономистов и политиков, что РФ ожидает экономический крах, «оказались совершенно ошибочными»;

• более того, российская экономика растет – при чем, достаточно уверенно;

• однако этот рост становится все большей проблемой для страны – ведь, среди прочего,все более увеличивающийся спрос сталкивается с сокращением предложения, а это уже приводит к росту цен на сырье, капитал и рабочую силу.

«Российская экономика не выдержит такого быстрого роста. Если присмотреться к экономике Путина во время войны, станет ясно, что она опасно перегревается», – отмечают авторы материала.

Потеря контроля над инфляцией

Они напоминают: в ноябре уровень инфляции в РФ составил 7,5%. Тогда как месяцем ранее он был ниже почти на целый процент – и составлял 6,7%. И хотя власти страны уже имеют опыт обуздания быстро растущей инфляции – справившись с этим заданием сразу после начала полномасштабного вторжения, – на этот раз они «они могут потерять над ней контроль».

«На последнем заседании Центробанка подняли процентные ставки на 2 процентных пункта, что вдвое больше, чем ожидалось. На следующем заседании прогнозируется аналогичное повышение. Тем не менее большинство прогнозистов считают , что инфляция продолжит расти», – объясняют аналитики.

«Враги» российской экономики

Кроме того, подчеркивают они, против экономики РФ работают и другие мощные факторы. Это:

• все тот же быстро растущий спрос при недостатке предложения;

• отток рабочей силы – прежде всего высокообразованных людей;

• вывод капитала иностранными инвесторами;

• быстрый рост номинальной зарплаты, затраты на которую «компании перекладывают на клиентов» – т.е., повышают цены на свою продукцию/услуги;

• рекордно низкий уровень безработицы, что «побуждает рабочих требовать гораздо более высоких зарплат».

Путина не интересуют проблемы в экономике

В то же время, констатируется, президента РФ Путина не интересуют проблемы в экономике его страны. Ведь «обладая большой финансовой мощью, в будущем он может увеличить траты».

Так, уже принято решение увеличить военные расходы в 2024 году до 6% ВВП – «самого высокого показателя со времен распада СССР». А на фоне приближающихся выборов в РФ начали увеличивать соцвыплаты.

«Это предвещает еще более быструю инфляцию. Но как и во многих предыдущих случаях, в России есть вещи поважнее, чем экономическая стабильность», – резюмируют аналитики.

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