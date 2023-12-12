Наошибался дед невероятно 2 Андрей Окунь

12.12.2023, 12:57

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В последнее время Россия воюет все больше со своими гражданами.

Если убрать эмоции и спокойно поговорить, не чужие всё-таки люди. Сесть и задать друг другу вопрос: заслуживает ли Путин права на следующий президентский срок? Банальный такой и простой вопрос.

Вот если честно, как сердце чувствует — заслужил ли Путин? Я чувствую, что не заслужил. Он начал войну, которой можно было избежать. Он заставил россиян сидеть в окопах бессрочно, «пока не закончится СВО».

Пропагандисты сволочи, поэтому давай не вспоминать их. Они много чего наговорили, но Херсон в итоге сдали, хотя мы с ним «навсегда», Европа не замёрзла без российского газа, хотя должна была помереть ещё прошлой зимой, а наше государство в последнее время воюет всё больше со своими гражданами.

Никто не думал, что война продлится два года. Никто не думал, что Крым будет под обстрелами, что на территорию России будут проникать ДРГ, а Москва-Сити будут долбить беспилотниками. Короче наошибался дед невероятно и это невозможно отрицать.

Чем же он тогда заслужил это право — в пятый раз править могущественной страной? Четыре раза у него как-то не особенно задались, если учитывать, что благосостояние россиян так и не вернулось к значениям 2013 года. И да, Путину недавно 71 стукнуло, его окружение всё примерно такое же, возрастное. И они хотят продолжать до бесконечности. Короче не заслужил Путин права называться президентом, так я чувствую.

Андрей Окунь, Telegram

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