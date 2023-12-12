Под Минском за долги продается коттедж дочери известного бизнесмена 12.12.2023, 13:13

1,910

Цена — как у однушки.

Осенью в Минске с молотка продали квартиру бывшей управляющей клубов Madison и «Африка» Виктории Аверьяновой − дочери известного бизнесмена Юрия Аверьянова. А теперь на торги выставили и арестованный загородный дом Виктории. Информация об этом появилась на сайте «БелЮрОбеспечения». Realt показал, как выглядит дом, и рассказал, сколько он стоит.

Этот одноквартирный жилой дом находится в деревне Смольница Смолевичского района Минской области. От МКАД до этих мест — 25 километров. Совсем рядом — Национальный аэропорт и китайский индустриальный парк «Великий камень».

Общая площадь двухэтажного дома смешанной конструкции составляет 141 квадратный метр, жилая — 53 квадратных метра. Постройка состоит из первого этажа и мансарды.

Судя по фотографиям, в доме сделан современный ремонт. Кроме того, тут есть все коммуникации, включая газоснабжение.

Площадь земельного участка, на котором стоит коттедж, 25 соток. Он ухожен и засеян газоном. Также в лот входят две пристройки, два навеса, летняя кухня, сарай, забор и ворота.

Дом продается за долги собственницы − Виктории Юрьевны Аверьяновой (дочери известного белорусского бизнесмена).

Среди обременений — арест (он будет снят после продажи), запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя (тоже будет снят).

Торги по лоту назначены на 9 января.

Начальная стоимость дома — 187 тысяч рублей (58,5 тысяч долларов).

Кто такие Виктория Аверьянова и Юрий Аверьянов?

Виктория Аверьянова была управляющей клубов Madison, «Африка» и других. В 2020 году Викторию приговорили к трем годам колонии за уклонение от уплаты налогов, но сократили один год по амнистии.

Виктория Аверьянова − дочь бизнесмена Юрия Аверяьнова. Он один из первых долларовых миллионеров Беларуси, экс-владелец авторынка в Малиновке, строительного рынка в Уручье, парка Dreamland, клуба Madison и других развлекательных заведений в Минске. В 2010-х у бизнесмена начались проблемы из-за больших вложений в расширение «Дримленда», а в 2016 году компанию Аверьянова «Ростэм» признали банкротом. Бизнесмен уехал в Европу.

В 2017 году в отношении Юрия Аверьянова и нескольких руководителей коммерческих структур возбудили уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов. Позже обвинение в отношении Аверьянова расширили еще и за злоупотребление служебными полномочиями. Аверьянов был объявлен в международный розыск и его задерживали в Берлине. Минск добивался экстрадиции бизнесмена на родину, но этого не произошло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».