закрыть
12 декабря 2023, вторник, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Минском за долги продается коттедж дочери известного бизнесмена

  • 12.12.2023, 13:13
  • 1,910
Под Минском за долги продается коттедж дочери известного бизнесмена

Цена — как у однушки.

Осенью в Минске с молотка продали квартиру бывшей управляющей клубов Madison и «Африка» Виктории Аверьяновой − дочери известного бизнесмена Юрия Аверьянова. А теперь на торги выставили и арестованный загородный дом Виктории. Информация об этом появилась на сайте «БелЮрОбеспечения». Realt показал, как выглядит дом, и рассказал, сколько он стоит.

Этот одноквартирный жилой дом находится в деревне Смольница Смолевичского района Минской области. От МКАД до этих мест — 25 километров. Совсем рядом — Национальный аэропорт и китайский индустриальный парк «Великий камень».

Общая площадь двухэтажного дома смешанной конструкции составляет 141 квадратный метр, жилая — 53 квадратных метра. Постройка состоит из первого этажа и мансарды.

Судя по фотографиям, в доме сделан современный ремонт. Кроме того, тут есть все коммуникации, включая газоснабжение.

Площадь земельного участка, на котором стоит коттедж, 25 соток. Он ухожен и засеян газоном. Также в лот входят две пристройки, два навеса, летняя кухня, сарай, забор и ворота.

Дом продается за долги собственницы − Виктории Юрьевны Аверьяновой (дочери известного белорусского бизнесмена).

Среди обременений — арест (он будет снят после продажи), запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя (тоже будет снят).

Торги по лоту назначены на 9 января.

Начальная стоимость дома — 187 тысяч рублей (58,5 тысяч долларов).

Кто такие Виктория Аверьянова и Юрий Аверьянов?

Виктория Аверьянова была управляющей клубов Madison, «Африка» и других. В 2020 году Викторию приговорили к трем годам колонии за уклонение от уплаты налогов, но сократили один год по амнистии.

Виктория Аверьянова − дочь бизнесмена Юрия Аверяьнова. Он один из первых долларовых миллионеров Беларуси, экс-владелец авторынка в Малиновке, строительного рынка в Уручье, парка Dreamland, клуба Madison и других развлекательных заведений в Минске. В 2010-х у бизнесмена начались проблемы из-за больших вложений в расширение «Дримленда», а в 2016 году компанию Аверьянова «Ростэм» признали банкротом. Бизнесмен уехал в Европу.

В 2017 году в отношении Юрия Аверьянова и нескольких руководителей коммерческих структур возбудили уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов. Позже обвинение в отношении Аверьянова расширили еще и за злоупотребление служебными полномочиями. Аверьянов был объявлен в международный розыск и его задерживали в Берлине. Минск добивался экстрадиции бизнесмена на родину, но этого не произошло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун