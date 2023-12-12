Искалеченный «мобик» из Владивостока пожаловался, что его в третий раз отправляют на «СВО» 12.12.2023, 13:11

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Он не может даже ходить без трости, но в воинской части все его жалобы игнорируют.

В России «мобика» из Владивостока уже третий раз отправляют на «СВО», несмотря на то, что у него два ранения, многочисленные осколочные и значительно ухудшилось здоровье. Россиянин жалуется, что не может даже ходить без трости, однако в воинской части все его жалобы игнорируют.

Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на российский телеграм-канал «Осторожно, новости». Оккупант также рассказал, что, несмотря на получение травмы, он не прошел реабилитацию и через год даже не был в отпуске.

34-летний россиянин Степан Комаров, мобилизованный в армию оккупантов в октябре 2022 года и в составе 143 полка принимал участие в войне на Запорожском направлении. В апреле он получил многочисленные осколочные ранения, после чего был эвакуирован в госпиталь, где он заразился COVID-19. После этого его снова направили на службу, не предоставив реабилитации.

Второе ранение мобик получил уже через несколько месяцев. Хотя его направили в госпиталь, однако россиянин утверждает, что там не проводили лечение и игнорировали его жалобы. У него все еще остались обломки в ноге и плече, которые не удалили. Один из обломков повредил нервные окончания в ноге, другие обломки задели нервные окончания в плече.

«Нога подкашивается, поэтому я с палочкой хожу, – жалуется сам оккупант.

– Чтобы пройти нормальное лечение, предлагают взять отпуск. Но отпуск не дают, и я через год ни разу в нем не был».

По его словам, на войне он получил контузию, что привело к ухудшению его зрения и памяти. Степан обращался в воинскую часть и в командование, однако там ему сказали, что оснований для обжалования решения военно-врачебной комиссии нет. В результате полученных травм россиянин сильно хромает и пользуется тростью для передвижения. Мужчина утверждает, что ему не предоставили должного медицинского обследования и возможности пройти реабилитацию, а снова направляются в зону боевых действий.

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