Россияне по полтора года ждут запчасти к иномаркам 12.12.2023, 13:38

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Детали идут в РФ через третьи страны.

Сроки поставок автозапчастей на автомобили иностранных марок, покинувших российский рынок после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, выросли до полутора лет из-за санкций. Об этом пишут «Известия».

Детали везут через третьи страны, но сроки доставки затягиваются из-за задержек на таможне и препятствий в отправке на стороне автопроизводителей без объяснения причин, рассказали опрошенные изданием крупные страховые компании.

Как рассказали собеседники «Известий», сложнее всего заказать детали на японские автомобили марок «Инфинити» и «Лексус» и на европейские – «Шкоду» и «Мерседес».

Например, по информации компании «Абсолют Страхование», бачок реагента AdBlue для «Мерседеса» пришлось ждать полтора года с мая 2022 года, колесный диск один год и четыре месяца, а оригинальное стекло, заказанное для «Порш Кайен» семь месяцев назад, пока не пришло.

На автомобили «Инфинити» запчасти сейчас вообще не доставляют из-за санкций. Детали японских автомобилей «Тойота», «Мицубиси», «Хонда» , а также корейский «Киа» и «Хёндэ» приходится ждать в среднем полгода.

Компания «МАКС», в свою очередь, указала на наличие проблем с официальными поставками для европейских марок «Рено» и «Опель».

После вторжения России в Украину почти все европейские, американские и корейские бренды прекратили поставки автомобилей в Россию. В ответ на это Минпромторг разрешил «параллельный импорт», то есть ввоз в страну без разрешения правообладателя.

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