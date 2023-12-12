закрыть
12 декабря 2023, вторник, 14:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне по полтора года ждут запчасти к иномаркам

  • 12.12.2023, 13:38
  • 1,274
Россияне по полтора года ждут запчасти к иномаркам

Детали идут в РФ через третьи страны.

Сроки поставок автозапчастей на автомобили иностранных марок, покинувших российский рынок после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, выросли до полутора лет из-за санкций. Об этом пишут «Известия».

Детали везут через третьи страны, но сроки доставки затягиваются из-за задержек на таможне и препятствий в отправке на стороне автопроизводителей без объяснения причин, рассказали опрошенные изданием крупные страховые компании.

Как рассказали собеседники «Известий», сложнее всего заказать детали на японские автомобили марок «Инфинити» и «Лексус» и на европейские – «Шкоду» и «Мерседес».

Например, по информации компании «Абсолют Страхование», бачок реагента AdBlue для «Мерседеса» пришлось ждать полтора года с мая 2022 года, колесный диск один год и четыре месяца, а оригинальное стекло, заказанное для «Порш Кайен» семь месяцев назад, пока не пришло.

На автомобили «Инфинити» запчасти сейчас вообще не доставляют из-за санкций. Детали японских автомобилей «Тойота», «Мицубиси», «Хонда» , а также корейский «Киа» и «Хёндэ» приходится ждать в среднем полгода.

Компания «МАКС», в свою очередь, указала на наличие проблем с официальными поставками для европейских марок «Рено» и «Опель».

После вторжения России в Украину почти все европейские, американские и корейские бренды прекратили поставки автомобилей в Россию. В ответ на это Минпромторг разрешил «параллельный импорт», то есть ввоз в страну без разрешения правообладателя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун