Верховный суд принял решение о ликвидации церкви «Новая Жизнь» 12.12.2023, 13:44

Ранее пастора церкви задерживала милиция.

Верховный суд принял решение о ликвидации протестантской церкви полного Евангелия «Новая Жизнь», сообщила «Хрысціянская візія». Ранее пастора церкви задерживала милиция.

В Верховном суде 12 декабря 2023 года рассматривалась апелляция на решение Минского городского суда о ликвидации церкви. И суд высшей инстанции поддержал Мингорсуд.

Напомним, в августе 2023 года и сентябре 2022 года пастора церкви Вячеслава Гончаренко задерживала милиция.

Здание церкви «Новая жизнь» стали сносить в июне этого года. Когда-то на этом месте был коровник, в 2002 году прихожане своими силами здесь сделали церковь. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то, что он был выделен ей бессрочно. А в 2021 году потребовали освободить здание для последующего его сноса.

А 30 августа страницу «Новой жизни» в Instagram и видео на YouTube-канале церкви от 21 ноября 2020 года внесли в «Республиканский список экстремистских материалов», хотя обе страницы больше не доступны. В обновленном списке также указано, что 25 августа Молодечненский районный суд Минской области также заблокировал сайт церкви как «экстремистский».

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