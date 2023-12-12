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Как российские генералы расстроили Путина

  • Альфред Кох
  • 12.12.2023, 13:52
  • 2,600
Как российские генералы расстроили Путина
Альфред Кох

И зачем Зеленский поехал в США.

Прошел один год и двести восемьдесят девять дней войны. На фронте, судя по сегодняшним картам ISW, ничего экстраординарного не произошло.

Российским генералам там и не удалось порадовать Путина и 14 декабря, на своей «прямой линии с народом» (если на этом свете что-то еще более лицемерное?) он не сообщит своим подданным о триумфальном взятии Авдеевки.

Так что пока с триумфами и викториями придется обождать, дорогой Владимир Владимирович. Виваты временно отменяются. И да: нужно бы еще солдатиков подкинуть. А то эти скоро кончатся…

Вот же ж какая незадача получается: вроде уже и американцы им оружия практически не дают, и Зеленский с Залужным вдрызг разругались и могучее российское ВПК, согласно докладам, завалил армию самым современным оружием, а Авдеевку никак не взять, хоть тресни. Загадка, да и только… 

А тем временем Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. Свой визит он начал со встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном

Детали переговоров пока неизвестны, но нетрудно догадаться о чем они говорили. Разумеется, речь шла о военной поддержке Украины. В Пентагоне нет противников американской помощи. Остин прекрасно понимает, что значит оставить Украину без оружия и боеприпасов. Так что, я думаю, они нашли общий язык.

Завтра Зеленский встретится с Байденом. Он вообще прилетел в Вашингтон по его приглашению. Как говориться в сообщении пресс-службы Белого Дома, президент Байден пригласил его в Белый дом, чтобы обсудить «срочные потребности Украины и особую важность продолжения поддержки со стороны Соединенных Штатов в этот критический момент».

Так что по поводу причин появления Зеленского в Вашингтоне нет почвы для фантазий: все предельно ясно. И завтрашние переговоры с Байденом тоже будут переговорами людей, у которых нет принципиальных расхождений по поводу необходимости военной помощи Украине.

Завтра же Зеленский встретится с сенаторами. Выступить перед сенаторами украинского президента пригласили лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл

Формат встречи пока не ясен, и непонятно: будет ли это официальное выступление перед Сенатом или неформальная встреча с теми членами верхней палаты Конгресса США, которые пожелают с ним встретиться и обсудить американскую поддержку Украины.

Впрочем, в любом случае, в Сенате большинство у демократов и поэтому со стороны этой палаты ждать подвоха при голосовании нет никаких причин.

Все, таким образом, сводится к голосованию в нижней палате Конгресса - Палате представителей. Казалось бы и в нижней палате Конгресса у Украины не должно быть проблем, поскольку большинство ее членов готовы поддержать законопроект о выделении помощи. 

Однако особенности регламента дают спикеру Палаты представителей право выносить или не выносить и в каком виде выносить тот или иной законопроект на голосование. Именно поэтому спикер-республиканец Майк Джонсон (не путать с Борисом, хе-хе) тормозит голосование о помощи Украине, требуя от демократов уступок в области иммиграционной политики. (Разумеется, он это делает будучи поддержанным большинством республиканцев). 

И хотя все демократы и даже некоторое количество республиканцев (вместе - большинство палаты) готовы проголосовать за помощь Украине без всяких условий, но, поскольку Джонсон не ставит этот законопроект на голосование, то и проголосовать за него нет никакой возможности.

Поэтому ключевой завтрашней встречей будет встреча Зеленского со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Зеленскому понадобится невероятная выдержка и тонны дипломатичности, чтобы суметь убедить Джонсона в необходимости поставить законопроект о помощи Украине на голосование. 

Сумеет ли Зеленский их проявить - большой вопрос. Деликатность и умение расположить к себе собеседника, от которого ты зависишь, не являются, как теперь выяснилось, сильными сторонами Зеленского. Он больше рассчитывает на напор и морализаторство.

Но судя по тому, что стало известно в последнее время о Джонсоне (до избрания спикером о нем никто ничего толком не знал) нравоучения от Зеленского - это последнее, в чем он нуждается. Это упрямый и незамысловатый южанин из Луизианы, является ярко выраженным трампистом (а значит - изоляционистом), и его трагедия в Украине волнует не больше, чем гражданская война в Судане. Типа: если это угрожает Европе, то пусть Европа и раскошеливается.

В этих условиях Зеленскому нечего предложить Джонсону для размена. Скорее это работа Байдена. Это он должен достичь компромисса с республиканцами по иммиграционной политике. Готов ли на этой Байден - это тоже должно завтра выясниться. Времени уже практически не осталось: на следующей неделе Конгресс уходит на рождественские каникулы и вопрос о помощи Украине будет отложен на следующий год…

Исходя из вышеизложенного, остается загадкой: зачем Байден вызвал Зеленского в Вашингтон. Что меняет его появление там? Какие аргументы он может добавить? Что он может предложить республиканцам? «Попрыгать и сплясать?» - как саркастически заметил сегодня Кулеба по вопросу о начале переговоров о членстве в ЕС.

С этим членством тоже отдельная история. Там к Венгрии еще добавилась Словакия и все стало совсем туманно. И вчерашний разговор Зеленского с Орбаном в Буэнос-Айресе вряд ли что-то прояснил. А между тем, голосование по этому вопросу тоже вот-вот: в четверг…

Но об этом уже завтра. Как и о том, что происходит в Израиле. Все же я надеюсь, что завтра-послезавтра в Конгрессе все будет хорошо. Очень хочется хороших новостей.

Альфред Кох, Telegram

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