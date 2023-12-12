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Предприниматель одним действием привлек внимание налоговой

  • 12.12.2023, 13:58
  • 1,840
Предприниматель одним действием привлек внимание налоговой

После этого начались проблемы.

Предприниматель в Бобруйске оформлял по документам плату за аренду транспорта, но на самом деле не сдавал его. Проверяющие заставили доплатить налоги на сумму более 12 тысяч рублей. Причем это и другие нарушения обнаружили при проверке из-за прекращения деятельности ИП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

Кроме искажения данных о хозяйственной деятельности налоговая инспекция обнаружила и то, что ИП выплачивал доходы физлицу, который официально на него не работал, и эти выплаты не отражались в документах.

Предпринимателю скорректировали необходимый к выплате подоходный налог с физлиц и увеличили налоговую базу по налогу при упрощенной системе налогообложения по ставке 16% на сумму внереализационных доходов по безвозмездно полученным деньгам.

Всего по результатам проверки предъявлены к уплате налоги и пени в сумме 12,5 тыс. рублей.

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