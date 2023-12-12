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Белоруска победила в международном конкурсе «Топ стюардесс 2023»

  • 12.12.2023, 14:14
Белоруска победила в международном конкурсе «Топ стюардесс 2023»

Она стала лучшей из 30 финалисток.

Белорусская бортпроводница Анна Титовец получила корону на конкурсе «Топ стюардесс 2023», сообщила Belavia в Telegram-канале.

Финал конкурса прошел 10 декабря в Москве. Из 1000 заявок в полуфинал были отобраны 57 девушек, а в финал прошли всего 30.

Стюардесса Анна Титовец доказала, что она не только лучшая в профессии, но и талантливая на музыкальной сцене.

В борьбе за корону участницы «сдавали экзамены» по английскому, реакции на стрессовые ситуации, оказанию первой помощи на борту, выступали с творческими номерами.

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