Белоруска победила в международном конкурсе «Топ стюардесс 2023»
- 12.12.2023, 14:14
Она стала лучшей из 30 финалисток.
Белорусская бортпроводница Анна Титовец получила корону на конкурсе «Топ стюардесс 2023», сообщила Belavia в Telegram-канале.
Финал конкурса прошел 10 декабря в Москве. Из 1000 заявок в полуфинал были отобраны 57 девушек, а в финал прошли всего 30.
Стюардесса Анна Титовец доказала, что она не только лучшая в профессии, но и талантливая на музыкальной сцене.
В борьбе за корону участницы «сдавали экзамены» по английскому, реакции на стрессовые ситуации, оказанию первой помощи на борту, выступали с творческими номерами.